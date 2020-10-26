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Нацбанк заявил о DDoS-атаке на свой официальный сайт
Источник материала: Tut.by
Пресс-служба Национального банка Беларуси (НББ) объяснила, почему официальный сайт организации несколько часов был недоступен пользователям.
«Причиной временного отсутствия доступа интернет-пользователей к сайту Национального банка Республики Беларусь, наблюдавшегося в период с 12.45 до 15.00 26 октября 2020 г., стала внешняя DDoS-атака. В настоящее время Национальным банком совместно с уполномоченными государственными органами предпринимаются необходимые меры для обеспечения бесперебойной работы сайта Национального банка», — прокомментировала пресс-служба НББ
Отметим, что в Telegram-канале «киберпартизан» был
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«Причиной временного отсутствия доступа интернет-пользователей к сайту Национального банка Республики Беларусь стала внешняя DDoS атака».
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