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Нацбанк заявил о DDoS-атаке на свой официальный сайт

26.10.2020 17:49 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Пресс-служба Национального банка Беларуси (НББ) объяснила, почему официальный сайт организации несколько часов был недоступен пользователям.


«Причиной временного отсутствия доступа интернет-пользователей к сайту Национального банка Республики Беларусь, наблюдавшегося в период с 12.45 до 15.00 26 октября 2020 г., стала внешняя DDoS-атака. В настоящее время Национальным банком совместно с уполномоченными государственными органами предпринимаются необходимые меры для обеспечения бесперебойной работы сайта Национального банка», — прокомментировала пресс-служба НББ interfax.by.

Отметим, что в Telegram-канале «киберпартизан» был опубликован пост о проблемах с ресурсом с припиской «Время вышло». Также, по сообщениям читателей, какое-то время наблюдались проблемы с сайтом Генеральной прокуратуры РБ (prokuratura.gov.by). Сайт комитета государственного контроля также не открывался, но около трех часов дня стал доступен.

 
 
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«Причиной временного отсутствия доступа интернет-пользователей к сайту Национального банка Республики Беларусь стала внешняя DDoS атака».
 
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