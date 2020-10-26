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Баскетболистка Елена Левченко улетела на лечение

26.10.2020 17:49 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Титулованная белорусская баскетболистка Елена Левченко улетела на плановое лечение в Грецию.


Фото: Женя Канаплев, Юлия Лейдик

Елена Левченко планировала отправиться на лечение еще месяц назад, но была задержана за участие в акции протеста перед вылетом и отсидела 15 суток на Окрестина.

В день выхода над Левченко прошел еще один суд, по итогам которого ее оштрафовали на 810 рублей.

После освобождения Елена рассказала об условиях содержания на Окрестина.

— На протяжении тринадцати дней мы спали без матрасов и постельного белья, которое у нас забрали. Тогда же, 2 октября, в камере исчезла горячая вода и перестал смываться туалет. Я, конечно, до сих пор не понимаю, зачем нужно так делать. Хотя многие могут возразить: как ты не понимаешь, для чего это всё?

Елена Левченко — одна из лучших баскетболисток в истории Беларуси. Она выступала за сборную с 2001 года, дважды играя в составе национальной команды на Олимпийских играх. В 2010 году сыграла в финале женской НБА и была признана лучшей центровой чемпионата мира.

Сейчас Левченко поддерживает движение спортсменов против насилия и фальсификаций на выборах.

Она — среди 900 спортсменов, которые подписались под соответствующим обращением. В их числе — многие звезды белорусского спорта: Анна Гуськова, Николай Козеко, Александра Романовская, Александра Герасименя, Егор и Никита Мещеряковы, Надежда Остапчук, Эльвира Герман, Андрей Кравченко, Степан Попов, Дмитрий Асанов, Екатерина Снытина, Татьяна Лихтарович, Ольга Мазуренок, Василий Хомутовский, Александр Куль, Александр Крутиков, Артур Удрис, Ольга Барабанщикова, Геннадий Тумилович, Сергей Штанюк, Наталья Зверева, Олег Логвин, Мелитина Станюта и многие другие.

 
 
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Титулованная белорусская баскетболистка Елена Левченко улетела на плановое лечение в Грецию.
 
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