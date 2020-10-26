Брестское «Динамо» поднимается на третье место в чемпионате Беларуси по футболу

Источник материала: Tut.by

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26 октября двумя играми закрывается программа 27-го тура чемпионата Беларуси по футболу . В столице брестское «Динамо» обыграло «Минск» и делит с «Неманом» третье место, имея игру в запасе.

Вчера в Гродно случилась сенсация тура: «Неман» проиграл «Славии», а на послематчевой пресс-конференции главный тренер «оленей» Игорь Ковалевич критиковал федерацию и судейство . Также в перерыве спортивный директор «Немана» пнул ногой судейскую и ругался на них матом. Матч проходил без зрителей.

В Молодечно «Шахтер» обыграл «Энергетик-БГУ» и сместил «Неман» со второго места. В Бресте «Ислочь» вырвала ничью у «Руха», который доигрывал матч вдесятером.

Напомним, что в субботу в Городее стало известно о том, что «Смолевичи» за три тура до финиша потеряли шанс сохранить прописку в элите .

В Борисове БАТЭ уверенно обыграл «Витебск» и единолично возглавляет чемпионат.

Главные битвы впереди. Держим в уме сражение за четвертое место, дающее право сыграть в новом европейском клубном турнире — Лиге конференций УЕФА . За это бьются пять команд.

26 октября тур завершится двумя поединками:

ФК «Минск» — «Динамо-Брест» — 1:2

Минск. 26 октября. Стадион «Трактор».

Судьи: Д. Дмитриев, В. Фомин, А. Вашкевич.

ФК «Минск»: Леонов — Прищепа (К.Зинович, 87), Рыжук, Климович, Остроух — Ал. Васильев, Залеский (Пеньчук, 75) — Евдокимов (к), Ануфриев, Шрамченко — Грибовский (Яроцкий, 64).

«Динамо-Брест»: Игнатович — Веретило, Хачериди, Кики, Печенин — Кривец (к) (Седько, 86), Нойок — Юзепчук (Милевский, 68), Тве (Быков, 78), Гордейчук — Лаптев.

Голы: 0:1 — Лаптев (6). 1:1 — Ал. Васильев (29). 1:2 — Лаптев (57).

Предупреждения: Залеский (63).

Брестчане опять быстро открыли счет в матче, как и в предыдущих играх чемпионата. Денис Лаптев отличился на шестой минуте.

Впрочем, «горожане» сумели отыграться к середине первого тайма и вообще выглядели вполне хорошо на фоне более именитого соперника. Помог им в этом Лаптев, от ноги которого мяч залетел в ворота Сергея Игнатовича.

Однако Брест набрал хороший ход, а Лаптев находится в хорошей форме. Именно он в начале второго тайма забил второй гол.

Эта победа позволила динамовцам подняться в тройку чемпионата, при этом у Бреста есть игра в запасе.

Битва за медали разгорается с новой силой, в чемпионате появляется на финише новая интрига в лице прошлогоднего чемпиона.

«Торпедо-БелАЗ» — ФК «Слуцк» — 2:1

Матч начался.





Ниже список игр лидеров, которые им предстоит сыграть в оставшихся турах.

БАТЭ сыграет с «Шахтером» в Солигорске, «Белшиной» дома и столичным «Динамо» в Минске.

«Неман» на выезде сыграет со «Смолевичами», в Гродно со «Слуцком» и завершит в Бресте сражением против местного «Динамо».

«Шахтер» сыграет 31 октября отложенный матч против «Белшины», в Солигорске против БАТЭ, в Бресте против «Руха» и завершит чемпионат домашней игрой против «Минска».

«Ислочь» дома сыграет с «Минском», отправится в Жодино к «Торпедо-БелАЗу» и завершит чемпионат матчем с «Городеей» в Минске.

«Торпедо-БелАЗ» дома примет «Слуцк», в Бресте сыграет против «Динамо», в Жодино против «Ислочи» и завершит марафон в Витебске.

Брестское «Динамо» съездит в Мозырь к «Славии», дома примет «Торпедо-БелАЗ», погостит в Городее и завершит турнир домашней битвой против «Немана».

Минское «Динамо» сыграет в Мозыре со «Славией», затем в Молодечно с «Энергетиком-БГУ», а завершит чемпионат домашним матчем против БАТЭ.

Положение в чемпионате прямо сейчас:

Команда Матчи Очки БАТЭ 27 53 «Шахтер» 26 49 «Неман» 27 47 «Динамо» (Брест) 26 47 «Динамо» (Минск) 27 45 «Торпедо-БелАЗ» 26 44 «Ислочь» 27 44 «Рух» 27 40 «Энергетик-БГУ» 26 35 «Витебск» 27 34 ФК «Минск» 27 34 «Славия» 25 31 ФК «Городея» 27 27 ФК «Слуцк» 25 24 «Белшина» 25 20 ФК «Смолевичи» 27 14

Подробная таблица чемпионата Беларуси по футболу

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