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Брестское «Динамо» поднимается на третье место в чемпионате Беларуси по футболу
Источник материала: Tut.by
26 октября двумя играми закрывается программа 27-го тура
Вчера в Гродно случилась сенсация тура: «Неман» проиграл «Славии», а на послематчевой пресс-конференции главный тренер «оленей»
В Молодечно «Шахтер» обыграл «Энергетик-БГУ» и сместил «Неман» со второго места. В Бресте «Ислочь» вырвала ничью у «Руха», который доигрывал матч вдесятером.
Напомним, что в субботу в Городее стало известно о том, что
В Борисове
Главные битвы впереди. Держим в уме сражение за четвертое место, дающее право сыграть в новом европейском клубном турнире —
26 октября тур завершится двумя поединками:
ФК «Минск» — «Динамо-Брест» — 1:2
Минск. 26 октября. Стадион «Трактор».
Судьи: Д. Дмитриев, В. Фомин, А. Вашкевич.
ФК «Минск»: Леонов — Прищепа (К.Зинович, 87), Рыжук, Климович, Остроух — Ал. Васильев, Залеский (Пеньчук, 75) — Евдокимов (к), Ануфриев, Шрамченко — Грибовский (Яроцкий, 64).
«Динамо-Брест»: Игнатович — Веретило, Хачериди, Кики, Печенин — Кривец (к) (Седько, 86), Нойок — Юзепчук (Милевский, 68), Тве (Быков, 78), Гордейчук — Лаптев.
Голы: 0:1 — Лаптев (6). 1:1 — Ал. Васильев (29). 1:2 — Лаптев (57).
Предупреждения: Залеский (63).
Брестчане опять быстро открыли счет в матче, как и в предыдущих играх чемпионата. Денис Лаптев отличился на шестой минуте.
Впрочем, «горожане» сумели отыграться к середине первого тайма и вообще выглядели вполне хорошо на фоне более именитого соперника. Помог им в этом Лаптев, от ноги которого мяч залетел в ворота Сергея Игнатовича.
Однако Брест набрал хороший ход, а Лаптев находится в хорошей форме. Именно он в начале второго тайма забил второй гол.
Эта победа позволила динамовцам подняться в тройку чемпионата, при этом у Бреста есть игра в запасе.
Битва за медали разгорается с новой силой, в чемпионате появляется на финише новая интрига в лице прошлогоднего чемпиона.
«Торпедо-БелАЗ» — ФК «Слуцк» — 2:1
Матч начался.
Ниже список игр лидеров, которые им предстоит сыграть в оставшихся турах.
БАТЭ сыграет с «Шахтером» в Солигорске, «Белшиной» дома и столичным «Динамо» в Минске.
«Неман» на выезде сыграет со «Смолевичами», в Гродно со «Слуцком» и завершит в Бресте сражением против местного «Динамо».
«Шахтер» сыграет 31 октября отложенный матч против «Белшины», в Солигорске против БАТЭ, в Бресте против «Руха» и завершит чемпионат домашней игрой против «Минска».
«Ислочь» дома сыграет с «Минском», отправится в Жодино к «Торпедо-БелАЗу» и завершит чемпионат матчем с «Городеей» в Минске.
«Торпедо-БелАЗ» дома примет «Слуцк», в Бресте сыграет против «Динамо», в Жодино против «Ислочи» и завершит марафон в Витебске.
Брестское «Динамо» съездит в Мозырь к «Славии», дома примет «Торпедо-БелАЗ», погостит в Городее и завершит турнир домашней битвой против «Немана».
Минское «Динамо» сыграет в Мозыре со «Славией», затем в Молодечно с «Энергетиком-БГУ», а завершит чемпионат домашним матчем против БАТЭ.
Положение в чемпионате прямо сейчас:
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26 октября завершается 27-й тур чемпионата Беларуси по футболу.
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