Средняя зарплата в Беларуси в сентябре снизилась на 0,9%

По данным Национального статистического комитета, средняя номинальная начисленная заработная плата в сентябре 2020 года составила 1264,5 рубля, что меньше по сравнению с августом на 11,9 рубля, или на 0,9%.





Реальная зарплата в сентябре 2020 года по сравнению с сентябрем 2019-го увеличилась на 7,1%.

Наибольшая среднемесячная начисленная зарплата работников традиционно была в Минске — 1780,8 рубля, наименьшая — в Могилевской области — 1036,6. В Брестской области средняя зарплата составила 1088,8 рубля, в Витебской — 1061,1, Гомельской — 1131,4, Гродненской — 1102,4, Минской — 1239,8.

Самую высокую зарплату по-прежнему получают IT-специалисты: в сентябре 2020 года она составила 5503,3 рубля. Самая маленькая зарплата была у парикмахеров — 593,3 рубля. Разрыв составил 9,3 раза.

В категорию наиболее высокооплачиваемых входят: работники воздушного транспорта — 2816,8 рубля (в том числе работники пассажирского транспорта — 2832,8, грузового — 2690,4); нефтепереработки — 2233,5; горнодобывающей промышленности — 2110,2; химической промышленности — 1985,5; инженеры-проектировщики — 1944,7; работники телекоммуникационной отрасли — 1935,4; головных организаций — 1884,7; ученые — 1824,1; геологи и картографы — 1794,4; финансисты и страховщики — 1666,1; архитекторы, бухгалтеры, юристы — 1649,4; оптовики — 1609,8 рубля.

Низкая зарплата у творческих работников — 679,6 рубля, социальных работников — 703,9; работников библиотек, музеев, архивов — 714,7 рубля.

Средняя сентябрьская зарплата работников транспортной отрасли составила 1198,1 рубля, промышленности — 1329, строительства — 1455,3, розничной торговли — 1003,8, здравоохранения — 1104,5, образования — 851,5, сельского, лесного и рыбного хозяйства — 962,9.

С учетом экономического и политического кризиса планы властей по поэтапному повышению зарплат в экономике недостижимы в новой пятилетке, отметила ранее в комментарии БелаПАН аналитик проекта «Кошт урада» Жанна Кулакова.

«Внутреннего потенциала для ускорения экономики не видно, поэтому и предпосылки для увеличения зарплат не просматриваются. А планы по увеличению зарплат — не новая ситуация. Составители официальных прогнозов всегда дают оптимистичные оценки», — подчеркнула Кулакова.

2 октября премьер-министр Роман Головченко заявил, что в 2025 году зарплата учителей будет не меньше средней по стране.

Белорусские экономисты полагают, что в условиях отсутствия перспектив для роста экономики обеспечить существенный рост зарплат в бюджетной сфере не удастся.

«Для повышения зарплат учреждений здравоохранения и образования должна увеличиваться прибыль в экономике и, как следствие, доходы бюджета. Однако сейчас мы видим, что и прибыль в экономике сокращается, и доходы бюджета уменьшаются. В этом контексте рассчитывать на рост зарплат бюджетников не приходится», — сказала Кулакова.