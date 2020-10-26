Внучка Якуба Коласа Мария Мицкевич: «За будущее надо бороться»

Участие в Марше пенсионеров , который прошел в Минске 26 октября, принимала Мария Мицкевич — внучка классиков белорусской литературы, поэта Якуба Коласа и писателя Янки Мавра.



Мария Михайловна Мицкевич (крайняя справа) у памятника своему деду

В разговоре с корреспондентом БелаПАН по итогам акции она отметила: «Сейчас мы на площади имени моего дед — Якуба Коласа. Я хочу поблагодарить людей, они приносят цветы. Беларусь будет жить, если будет память. Он тоже боролся за Беларусь без фашистов, чтоб мы жили счастливо в нашей любимой стране».

«Я очень горжусь, что сегодня так много символики, мы с ней живем более тридцати лет, и сегодня она — на улицах. Столько бело-красно-белых флагов — это меня поддерживает и дает силы для будущего. Я стараюсь ходить на марши, на все не получается, но хожу», — сказала Мария Мицкевич.

«Главное — чтобы изменилась ситуация в нашей стране, — подчеркнула она. — Чтобы у нас были настоящие выборы. Я несколько раз была наблюдателем, и я точно знаю, что происходят фальсификации, что там вообще никто голоса не считал».

«Хотелось бы, чтобы все-таки была правда, чтобы работали законы, чтобы суды по справедливости работали, а не слушали лживых милиционеров, которые лиц своих не показывают. В такой стране не хочется жить. За будущее надо бороться», — убеждена внучка Якуба Коласа.