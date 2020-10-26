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Внучка Якуба Коласа Мария Мицкевич: «За будущее надо бороться»
Источник материала: Навiны
Участие в
В разговоре с корреспондентом
«Я очень горжусь, что сегодня так много символики, мы с ней живем более тридцати лет, и сегодня она — на улицах. Столько бело-красно-белых флагов — это меня поддерживает и дает силы для будущего. Я стараюсь ходить на марши, на все не получается, но хожу», — сказала Мария Мицкевич.
«Главное — чтобы изменилась ситуация в нашей стране, — подчеркнула она. — Чтобы у нас были настоящие выборы. Я несколько раз была наблюдателем, и я точно знаю, что происходят фальсификации, что там вообще никто голоса не считал».
«Хотелось бы, чтобы все-таки была правда, чтобы работали законы, чтобы суды по справедливости работали, а не слушали лживых милиционеров, которые лиц своих не показывают. В такой стране не хочется жить. За будущее надо бороться», — убеждена внучка Якуба Коласа.
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Участие в Марше пенсионеров, который прошел в Минске 26 октября, принимала Мария Мицкевич — внучка классиков белор
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