ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Внучка Якуба Коласа Мария Мицкевич: «За будущее надо бороться»

26.10.2020 17:53 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Участие в Марше пенсионеров, который прошел в Минске 26 октября, принимала Мария Мицкевич — внучка классиков белорусской литературы, поэта Якуба Коласа и писателя Янки Мавра. 

Внучка Якуба Коласа Мария Мицкевич: «За будущее надо бороться»
Мария Михайловна Мицкевич (крайняя справа) у памятника своему деду

В разговоре с корреспондентом БелаПАН по итогам акции она отметила: «Сейчас мы на площади имени моего дед — Якуба Коласа. Я хочу поблагодарить людей, они приносят цветы. Беларусь будет жить, если будет память. Он тоже боролся за Беларусь без фашистов, чтоб мы жили счастливо в нашей любимой стране».

«Я очень горжусь, что сегодня так много символики, мы с ней живем более тридцати лет, и сегодня она — на улицах. Столько бело-красно-белых флагов — это меня поддерживает и дает силы для будущего. Я стараюсь ходить на марши, на все не получается, но хожу», — сказала Мария Мицкевич.

«Главное — чтобы изменилась ситуация в нашей стране, — подчеркнула она. — Чтобы у нас были настоящие выборы. Я несколько раз была наблюдателем, и я точно знаю, что происходят фальсификации, что там вообще никто голоса не считал».

«Хотелось бы, чтобы все-таки была правда, чтобы работали законы, чтобы суды по справедливости работали, а не слушали лживых милиционеров, которые лиц своих не показывают. В такой стране не хочется жить. За будущее надо бороться», — убеждена внучка Якуба Коласа.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Участие в Марше пенсионеров, который прошел в Минске 26 октября, принимала Мария Мицкевич — внучка классиков белор
 
Новости дня
Новости разные
 
Брестское «Динамо» поднимается на третье место в чемпионате Беларуси по футболу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.10.2020
Mir24.TV Belarus
26.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика