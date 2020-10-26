Первый рейс «Белавиа» в новый аэропорт Берлина будет выполнен 6 ноября

В Берлине 31 октября планируется открытие нового аэропорта Берлин-Бранденбург им. Вилли Брандта (BER), где 6 ноября приземлится первый рейс национальной авиакомпании «Белавиа», сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.





Самолет «Белавиа» 6 ноября должен приземлиться в терминале № 1 нового аэропорта. С этого момента белорусская авиакомпания будет регулярно совершать полеты в новую воздушную гавань.