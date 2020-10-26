|
Эксперт назвал "заманухой" слова Тихановской о миллиардах для Беларуси
26.10.2020 17:59 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
О том, что страны ЕС могут оказать Беларуси солидную финансовую помощь для поддержки будущих реформ после смены власти, Светлана Тихановская рассказала накануне. По ее словам, проект уже подготовили многие сраны, в том числе Польша, Румыния и Литва, и разговор идет "о миллиардах долларов". Пока это можно воспринимать лишь как политический пиар, заявил в интервью
"Отчислять придется всем странам, а это никому не нужно западнее польской границы. Этот как раз Литве и Польше только и нужно. Этот проект важен не только тем, что он реализуется. Это же заявка: "Ребята, бросьте Лукашенко ради меня, и Запад заплатит вам миллиарды". Тихановская в эту сумму оценивает стоимость Беларуси", – рассуждает эксперт.
По его мнению, это же необязательно платить, достаточно цену назвать, чтобы люди "сами ей эту Белоруссии принесли для обмена на деньги". Но что бы ни говорила Светлана Тихановская, западная часть Европы не готова тратить на Беларусь такие суммы.
"Рядовой человек, который всего этого не понимает, – миллиард долларов! Он такую сумму себе представить не может. А ему говорят: "Ты только выступи за Тихановскую против Лукашенко – и будет у тебя этот миллиард". Думаю, что это не сработает, но своя замануха в этом точно есть", – говорит Журавлев.
"Народный ультиматум" властям Беларуси
Накануне, в последний день выполнения ультиматума, в Минске и ряде других городов Беларуси прошли несанкционированные
Комментарий генерального директора Института региональных проблем Дмитрия Журавлева слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.
*мнение спикера может не совпадать с позицией редакции
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Риторика экс-кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской о том, что Евросоюз может оказать стране помощь на "миллиарды долларов", рассчитана на простых...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)