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Эксперт назвал "заманухой" слова Тихановской о миллиардах для Беларуси

26.10.2020 17:59 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

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Эксперт назвал "заманухой" слова Тихановской о миллиардах для Беларуси

О том, что страны ЕС могут оказать Беларуси солидную финансовую помощь для поддержки будущих реформ после смены власти, Светлана Тихановская рассказала накануне. По ее словам, проект уже подготовили многие сраны, в том числе Польша, Румыния и Литва, и разговор идет "о миллиардах долларов". Пока это можно воспринимать лишь как политический пиар, заявил в интервью Sputnik Литва генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

© Sputnik
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"Отчислять придется всем странам, а это никому не нужно западнее польской границы. Этот как раз Литве и Польше только и нужно. Этот проект важен не только тем, что он реализуется. Это же заявка: "Ребята, бросьте Лукашенко ради меня, и Запад заплатит вам миллиарды". Тихановская в эту сумму оценивает стоимость Беларуси", – рассуждает эксперт. 

По его мнению, это же необязательно платить, достаточно цену назвать, чтобы люди "сами ей эту Белоруссии принесли для обмена на деньги". Но что бы ни говорила Светлана Тихановская, западная часть Европы не готова тратить на Беларусь такие суммы.

"Рядовой человек, который всего этого не понимает, – миллиард долларов! Он такую сумму себе представить не может. А ему говорят: "Ты только выступи за Тихановскую против Лукашенко – и будет у тебя этот миллиард". Думаю, что это не сработает, но своя замануха в этом точно есть", – говорит Журавлев.

"Народный ультиматум" властям Беларуси объявила экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская, которая на данный момент находится на территории Евросоюза. Она выдвинула три условия: действующий президент Александр Лукашенко должен объявить об уходе, насилие на улицах должно быть остановлено, все политзаключенные должны быть освобождены. Если этого не произойдет до 25 октября, Тихановская пообещала массовые протесты, национальную забастовку, блокировку автодорог и обвал продаж в государственных магазинах.

Накануне, в последний день выполнения ультиматума, в Минске и ряде других городов Беларуси прошли несанкционированные акции протеста. В крупных городах, в том числе и столице, наиболее радикальные протесты были подавлены силовиками. В понедельник 26 октября белорусское правительство сообщило, что все промышленные гиганты республики работают в штатном режиме.

Комментарий генерального директора Института региональных проблем Дмитрия Журавлева слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

*мнение спикера может не совпадать с позицией редакции

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Теги: Минск
 
 
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