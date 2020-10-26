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Еще одно подорожание топлива. Цены вырастут с 27 октября

26.10.2020 18:03 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Фото: Myfin.by

«В соответствии с принятой концерном ценовой политикой с 27 октября 2020 года розничные цены на моторное топливо на АЗС изменяются и составят: на АИ-92-К5-Евро – Br1,7, АИ-95-К5-Евро – Br1,8, АИ-98-К5-Евро – Br2,02, ДТ – Br1,8», – говорится в сообщении «Белнефтехима».

Напомним, предыдущее повышение цен произошло 20 октября.

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С 27 октября в Беларуси на 1 копейку увеличиваются розничные цены на автомобильное топливо. Об этом сообщает концерн Белнефтехим .
 
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