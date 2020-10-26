Директоров будут лишать премии при наличии долгов перед ФСЗН

Источник материала: Ежедневник

Согласно указу №381 «Об обеспечении расчетов с бюджетами» введен запрет на премирование руководителей организаций при наличии задолженности перед Фондом социальной защиты населения.

Указом вводится запрет на выплату руководителям организаций всех видов премий при наличии задолженности перед ФСЗН. Запрет на выплату также распространяется на бонусы и вознаграждения.

Раньше такой запрет действовал при наличии у организации задолженности по уплате платежей в бюджет.

В документе говорится, что меры ответственности будут применяться только в отношении должностных лиц, непосредственно отвечающих за финансовое состояние организации и наделенных полномочиями на принятие соответствующих управленческих решений. Иными словами, запрет не распространяется на главных специалистов и их заместителей, по сути, выполняющих решения руководства. Однако могут быть привлечены главный бухгалтер и его заместители, самостоятельно уплачивающих платежи в бюджет.

Руководители будут лишаться премий исходя из количества дней, в течение которых имелась задолженность перед бюджетом.