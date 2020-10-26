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Бензин в Беларуси с 27 октября дорожает на копейку
Источник материала: АФН
Белнефтехим в 16-й раз за 2020 год меняет розничные цены на автомобильное топливо на белорусских АЗС. 5 раз в этом году концерн понижал цену, а сейчас в одиннадцатый раз повышает ее ровно на 1 копейку.
С 27 октября 2020 года цена бензина АИ-92-К5-Евро составит 1,70 руб., АИ-95-К5-Евро – 1,80 руб., АИ-98-К5-Евро – 2,02 руб., ДТ – 1,80 руб.
«В соответствии с принятой концерном ценовой политикой…», - говорится в комментарии концерна.
Неделю назад Белнефтехим более расширенно объяснил повышение цен: «…уровень цен на моторное топливо в Республике Беларусь в текущем году продолжает оставаться ниже, чем в сопредельных государствах на 15-46% и выше на 16%, чем в Российской Федерации, где применяется демпфирующий механизм ценообразования».
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Белнефтехим в 16-й раз за 2020 год меняет розничные цены на автомобильное топливо на белорусских АЗС. 5 раз в этом году концерн понижал цену, а сейчас в одиннадцатый раз...
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