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Забастовка? Работники БЖД сообщают о задержках электричек
Источник материала: Партизан
Работники железной дороги сообщают о задержках электричек - от 7 до 22 минут - из-за "закорачивания рельсовой цепи проволокой".
Работники говорят, что задержки электричек приводят к опозданиям и грузовых поездов.
Активисты также рассказывают о том, что в Центральное управление перевозок приехали сотрудники КГБ, но подтверждения эирй информации пока нет, сообщает
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Работники железной дороги сообщают о задержках электричек - от 7 до 22 минут - из-за "закорачивания рельсовой цепи проволокой".
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