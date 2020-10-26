ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Забастовка? Работники БЖД сообщают о задержках электричек

26.10.2020 18:25 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Работники железной дороги сообщают о задержках электричек - от 7 до 22 минут - из-за "закорачивания рельсовой цепи проволокой".

Работники говорят, что задержки электричек приводят к опозданиям и грузовых поездов. 

Активисты также рассказывают о том, что в Центральное управление перевозок приехали сотрудники КГБ, но подтверждения эирй информации пока нет, сообщает @vybary.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Работники железной дороги сообщают о задержках электричек - от 7 до 22 минут - из-за "закорачивания рельсовой цепи проволокой".
 
Новости дня
Новости разные
 
Невероятное везение: в Гродно VW снес знак и столб, которые едва не упали на женщину
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.10.2020
Mir24.TV Belarus
26.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика