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Десятки историков требуют освободить профессора Александра Кравцевича и других политзаключенных
Источник материала: Партизан
25 октября в Гродно во время мирной акции протеста был задержан белорусский историк, профессор Александр Кравцевич. В этот день около тысячи гродненцев вышли в центр города, чтобы выразить протест против фальсификации выборов и насилия силовиков на улицах Беларуси. Во время акции было задержано около 80 человек, среди которых - и Александр Кравцевич, который вот уже вторые сутки остается за решеткой.
Белорусское историческое общество в лице десятков историков, а также белорусские интеллектуалы выступили с заявлением, в котором требуют освободить Александра Кравцевича и других задержанных на мирных акциях протеста.
"25 октября в Гродно был задержан историк Александр Кравцевич. Это произошло, когда он, как и тысячи гродненцев, приехавших в центр города, воспользовался правом на выражение собственного мнения, гарантированным Конституцией Республики Беларусь. Милиция в очередной раз применила насилие в отношении людей, требовавших отставки гражданина Лукашенко, освобождения политзаключенных и расследования преступлений против мирных демонстрантов.
Белорусское историческое общество требует немедленного освобождения Александра Кравцевича и других незаконно задержанных граждан нашей страны 25 октября. Уверены, что преступники в погонах, а также их непосредственные начальники из Гродно и Минска будут привлечены к ответственности и наказаны в соответствии с законодательством Республики Беларусь", - говорится в открытом письме.
Доктор исторических наук Александр Кравцевич - известный исследователь истории Великого Княжества Литовского, автор 15 научных монографий, многочисленных статей, а также популярной телепрограммы "Загадкі беларускай гісторыі" на телеканале Белсат.
"Его научная и культурная деятельность, общественно-политическая позиция заслуживают уважения, а не ареста и преследования", - отмечается в заявлении.
Инициатором открытого письма выступил гродненский историк, доктор наук, профессор Варшавского университета Алесь Смоленчук. 20 сентября он также был задержан на акции в Гродно. Его увезли в изолятор временного содержания и через некоторое время отпустили, составив протокол. 23 октября состоялся суд, на котором Алесю Смоленчуку присудили штраф в 10 базовых величин (270 рублей) по ст. 23.34 КоАП (Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий).
"Белорусское историческое общество было достаточно активным в конце 90-х - начале 2000-х. Сегодня нам бы хотелось снова возродить эту активность, чтобы в Беларуси зазвучала уважаемая, научно-профессиональная общественная организация, способная защитить честь и достоинство белорусской исторической науки и людей, которые попадают под репрессии. За последние два месяца более 20 историков были арестованы и осуждены, в том числе Александр Кравцевич, который возглавляет Совет белорусского отделения организации. Мы решили посмотреть, насколько сегодня солидарны историки. И на наше открытое письмо откликнулось довольно много людей", - рассказал "Белорусскому партизану" Алесь Смоленчук.
Белорусские историки действительно не могут оставаться в стороне от происходящего в нашей стране и были также наказаны за выступление в защиту справедливости и правды. Так, ранее на акциях были задержаны известные белорусские историки Андрей Радаман, Андрей Мацук, Николай Волков, Алесь Пашкевич и другие.
"Сегодня в Беларуси происходит настоящая революция достоинства. Это очень важный этап для белорусской нации, которая сформировалась давно, но не проявляла себя должным образом все 26 лет правления режима Лукашенко. Сейчас идет мощная борьба за правду, справедливость, против лжи, обмана и насилия. Беларусь проснулась, и это очень радует. Теперь, находясь за пределами Беларуси, чувствуешь гордость за то, что ты - белорус, гражданин Беларуси, гордость за страну и наш народ", - говорит Алесь Смоленчук.
Под открытым письмом подписались десятки историков и интеллектуалов. Список постоянно растет:
Ад імя Беларускага гістарычнага таварыства:
Алесь Смалянчук, доктар гістарычных навук, прафесар Інстытута славістыкі ПАН
Захар Шыбека, доктар гістарычных навук, ганаровы прафесар Тэль-Авіўскага ўніверсітэта
Сяргей Токць, доктар гістарычных навук
Ніна Кунуннікава, доктар біялагічных навук, прафесар
Генадзь Сагановіч, др габілітаваны
Аляксандр Федута, др габілітаваны
Ганна Энгелькінг, др габілітаваны, прафесар Інстытута славістыкі ПАН
Эльжбета Смулкова, др габілітаваны, прафесар
Мікола Нікалаеў, доктар гістарычных навук, загадчык аддзела рэдкай кнігі Расійскай Нацыянальнай бібліятэкі
Ірына Мацяш, доктар гістарычных навук, прафесар Інстытута гісторыі Акадэміі навук Украіны
Вольга Лабачэўская, доктар мастацтвазнаўства
Аляксандр Гужалоўскі, доктар гістарычных навук
Генадзь Семянчук, кандыдат гістарычных навук
Альбіна Семянчук, кандыдат гістарычных навук
Іна Соркіна, кандыдат гістарычных навук
Вольга Гарбачова, кандыдат гістарычных навук
Андрэй Кіштымаў, кандыдат гістарычных навук
Наталля Гардзіенка, кандыдат гістарычных навук
Алесь Пашкевіч, кандыдат гістарычных навук
Ірына Чарнякевіч, кандыдат гістарычных навук
Андрэй Чарнякевіч, кандыдат гістарычных навук
Аляксей Шаланда, кандыдат гістарычных навук
Анатоль Вялікі, кандыдат гістарычных навук
Ігар Кузняцоў, кандыдат гістарычных навук
Ірына Раманава, кандыдат гістарычных навук
Ірына Махоўская, кандыдат гістарычных навук
Ксенія Церашкова, кандыдат гістарычных навук
Аляксей Ластоўскі, кандыдат сацыялагічных навук
Таццяна Вадалажская, кандыдат сацыялагічных навук
Алена Сумко, кандыдат гістарычных навук
Ігар Мельнікаў, кандыдат гістарычных навук
Наталля Маліноўская, PhD
Таццяна Касатая-Герасюк, PhD
Ганна Паўлоўская, PhD
Настасся Ільіна, PhD
Лілія Коўкель, PhD
Алесь Белы, PhD
Вольга Зубко, кандыдат гістарычных навук
Віктар Якубаў, кандыдат гістарычных навук
Людміла Іванова, кандыдат гістарычных навук
Віталь Карнялюк, кандыдат гістарычных навук
Алег Трусаў, кандыдат гістарычных навук
Язэп Янушкевіч, кандыдат філалагічных навук
Аляксандр Казакоў, кандыдат гістарычных навук
Павел Булаты, кандыдат гістарычных навук
Ірына Ганецкая, кандыдат гістарычных навук
Валянціна Мятліцкая (Лебедзева), гісторык навукі
Вячаслаў Ракіцкі, кандыдат мастацтвазнаўства
Лора Доўнар, кандыдат педагагічных навук
Вольга Бабкова, палеограф
Андрэй Радаман, медыевіст
Зміцер Кузьменка, гісторык паўстання 1863 г.
Алег Рудакоў, гісторык, этнограф, даследчык беларусаў у Сібіры
Святлана Словік, краязнавец
Алесь Пагарэлы, магістр гісторыі
Аляксей Кайрыс, магістр гісторыі
Ганна Кавалёва, магістр гісторыі
Алесь Петухоў, магістр гісторыі
Мечыслаў Супрон, краязнавец, магістр педагогікі
Сняжана Рогач, магістр гісторыі
Сяргей Емельянаў, магістр гісторыі
Яўген Дудкін, магістр гісторыі
Алесь Гаршкоў, магістр гісторыі
Да навукоўцаў таксама далучыліся:
Гэнік Лойка, скульптар
Алесь Пушкін, мастак
Валеры Мазынскі, рэжысёр, заслужаны дзеяч мастацтваў
Алесь Матафонаў, рэжысёр
Вольга Вялічка, дырэктар Гарадзенскага дзіцячага хоспіса
Вольга Батура, лекарка
Валеры Кавалеўскі
Ірына Герасімава
Ігар Гардзілёнак
Ганна Бандарэнка
Аляксандр Бандарэнка
Віктар Парфёненка, журналіст
Таццяна Монід, настаўніца
Наталля Сяргеенка, экскурсавод і гісторык
Леанід Цімашэнка
Таццяна Яцкевіч, экскурсавод, гісторык
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25 октября в Гродно во время мирной акции протеста был задержан белорусский историк, профессор Александр Кравцевич. В этот день около тысячи гродненцев вышли в...
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