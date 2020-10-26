Десятки историков требуют освободить профессора Александра Кравцевича и других политзаключенных

Доктор исторических наук Александр Кравцевич - известный исследователь истории Великого Княжества Литовского, автор 15 научных монографий, многочисленных статей, а также популярной телепрограммы "Загадкі беларускай гісторыі" на телеканале Белсат.

"Его научная и культурная деятельность, общественно-политическая позиция заслуживают уважения, а не ареста и преследования", - отмечается в заявлении.

Инициатором открытого письма выступил гродненский историк, доктор наук, профессор Варшавского университета Алесь Смоленчук. 20 сентября он также был задержан на акции в Гродно. Его увезли в изолятор временного содержания и через некоторое время отпустили, составив протокол. 23 октября состоялся суд, на котором Алесю Смоленчуку присудили штраф в 10 базовых величин (270 рублей) по ст. 23.34 КоАП (Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий).













"Белорусское историческое общество было достаточно активным в конце 90-х - начале 2000-х. Сегодня нам бы хотелось снова возродить эту активность, чтобы в Беларуси зазвучала уважаемая, научно-профессиональная общественная организация, способная защитить честь и достоинство белорусской исторической науки и людей, которые попадают под репрессии. За последние два месяца более 20 историков были арестованы и осуждены, в том числе Александр Кравцевич, который возглавляет Совет белорусского отделения организации. Мы решили посмотреть, насколько сегодня солидарны историки. И на наше открытое письмо откликнулось довольно много людей", - рассказал "Белорусскому партизану" Алесь Смоленчук.





Белорусские историки действительно не могут оставаться в стороне от происходящего в нашей стране и были также наказаны за выступление в защиту справедливости и правды. Так, ранее на акциях были задержаны известные белорусские историки Андрей Радаман, Андрей Мацук, Николай Волков, Алесь Пашкевич и другие.





"Сегодня в Беларуси происходит настоящая революция достоинства. Это очень важный этап для белорусской нации, которая сформировалась давно, но не проявляла себя должным образом все 26 лет правления режима Лукашенко. Сейчас идет мощная борьба за правду, справедливость, против лжи, обмана и насилия. Беларусь проснулась, и это очень радует. Теперь, находясь за пределами Беларуси, чувствуешь гордость за то, что ты - белорус, гражданин Беларуси, гордость за страну и наш народ", - говорит Алесь Смоленчук.