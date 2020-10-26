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Змитер Дашкевич заявил на суде о пытках в ИВС

26.10.2020 18:25 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

"Поместили в карцер, не позволили отстегнуть кровать от стены. То есть спать предложили на голом холодном бетоне", - рассказал во время суда минский предприниматель и активист Змитер Дашкевич, которого задержали 25 октября.



"Смыв не работает, воды в карцере нет совсем, не дали даже бутылку воды, чтобы смыть туалет. Я никогда не был в таких условиях за всю историю своих заключений в разных местах Беларуси. Сталкивался с тем, что приходилось спать на досках, но никогда не было такого, чтобы в камере - только голый бетон. Спросил у начальника ИВС, по закону ли это, тот утверждает, что да, это якобы законно", - цитирует Дашкевича "Наша нива" со ссылкой на друга семьи Дашкевичей Юрия Седуна
 
 
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"Поместили в карцер, не позволили отстегнуть кровать от стены. То есть спать предложили на голом холодном бетоне", - рассказал во время суда минский предприниматель...
 
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