Змитер Дашкевич заявил на суде о пытках в ИВС

"Смыв не работает, воды в карцере нет совсем, не дали даже бутылку воды, чтобы смыть туалет.Сталкивался с тем, что приходилось спать на досках, но никогда не было такого, чтобы в камере - только голый бетон. Спросил у начальника ИВС, по закону ли это, тот утверждает, что да, это якобы законно", -Дашкевича "Наша нива" со ссылкой на друга семьи Дашкевичей Юрия Седуна