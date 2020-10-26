Бензин не нужен: белорусские инженеры создают транспорт на элетротяге

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Электромотоцикл и мини-грузовик. Белорусские инженеры придумали новый вид городского транспорта. Техника работает на электротяге и даже сама вырабатывает энергию. Опытные образцы почти готовы. Их увидел корреспондент «МИР 24» Денис Кошелев.

Пока новинка ездит только по территории предприятия. Но разработчики уверены: скоро электромотоцикл покорит улицы городов. И не только футуристическим дизайном. Легкий и маневренный, электробайк моментально разгоняется до 50 километров в час. Запас хода – 100 километров. А работает техника на низком напряжении.



«Он полностью собран на 48-вольтной электрической базе, что позволяет его эксплуатировать и ремонтировать персоналу, который не требует высокого доступа по электробезопасности. Также у него сменные элементы батарей, которые можно снимать и уносить домой на подзарядку», – сообщил начальник отдела логистики компании Антон Барановский.

Электроэнергию мотоцикл может вырабатывать и сам. Во время торможения. Это технология рекуперации. Изготовили же опытный образец меньше чем за полгода. Сначала тестировали в компьютерных программах. После воплотили в жизнь.

Разработчики говорят – в этих цехах собирали известный е-мобиль, здесь же создали гибридный двигатель, который стоит в лимузинах «Аурус» российского проекта «Кортеж». Сейчас работают над электротрансмиссией для городского грузовика. Прототип еще не собран, но уже вызвал интерес у служб доставки. Малые габариты, высокая мощность. Зарядки хватит на 150 километров.

«Перспективность таких разработок в том, что мы делаем достаточно дешевые транспортные средства, которые могут конкурировать с дизельными и бензиновыми автомобилями такого же класса, с подобными характеристиками», – отметил заместитель гендиректора компании по коммерческим вопросам Сергей Капитанов.

Экономия приличная – около трети от стоимости бензиновых аналогов. А такие трансмиссии можно поставить не только в грузовики, но и на весь общественный транспорт. И тоже дешевле выйдет. Теперь главное – найти инвестора.



«Многие просто не понимают этого, все новое отталкивают, плюс устоявшаяся система бюрократии: очень долго собираются, прежде чем что-либо сделать. А мы быстро развивающаяся компания, мы готовы были бы уже завтра это внедрять в массовое производство», – сказал Сергей Капитанов.

Возможно, внедрить разработки помогут отраслевые кластеры. Их сейчас создают в Беларуси, в том числе – по электротранспорту. Процесс отказа от бензина хоть и не быстрый, но неизбежный, утверждают эксперты. По планам властей через пять лет по дорогам страны будет ездить не менее 100 тысяч эко-авто.



Сейчас в Беларуси создают сеть зарядных станций для электроавтомобилей. А с запуском первой Белорусской АЭС энергия должна подешеветь.