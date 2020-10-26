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КГБ: экстремистские действия протестующих можно квалифицировать как акт терроризма

26.10.2020 18:29 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

«В последние дни в Беларуси участились случаи экстремистских проявлений со стороны протестно настроенных лиц. Так, во время несанкционированной акции, состоявшейся 25 октября в Минске, радикально настроенные граждане предприняли попытку захвата здания Центрального РУВД. После пресечения сотрудниками правоохранительных органов противоправных действий агрессивно настроенные граждане направились в спальные районы города, где продолжили грубо нарушать общественный порядок, поставив под угрозу безопасность и спокойствие людей», — заявил сегодня журналистам начальник отдела следственного управления КГБ Константин Бычек, передает БЕЛТА.

Согласно его информации, ночью 25 октября в Гомеле под древком бело-красно-белого флага обнаружена мина-ловушка, которая должна была сработать при попытке его извлечения. Кроме того, предприняты две попытки поджечь торговые киоски с использованием бутылок с зажигательной смесью.

Бычек заявил, что утром 26 октября на различных участках железной дороги установлено пять случаев умышленного замыкания цепи, что повлекло сбои в работе программного обеспечения и привело бы к многочисленным человеческим жертвам, техногенным катастрофам, крупному материальному ущербу, если бы эти действия не были пресечены.

— Эти действия спланированы и реализованы организованными преступными группами, преследующими цель дестабилизации общественно-политической ситуации в стране, устрашения населения, насильственного изменения существующего конституционного строя, — отметил представитель КГБ. — Такие действия, сопряженные с совершением взрывов, поджогов, иных деяний, создающих опасность гибели людей, причинения им телесных повреждений или наступления иных тяжких последствий, в целях оказания воздействия на принятие решений органами власти либо воспрепятствования политической или иной общественной деятельности, квалифицируются как акт терроризма.

Константин Бычек добавил: «Действиям причастных лиц будет дана соответствующая правовая оценка».

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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