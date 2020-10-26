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Способные клонироваться раки-мутанты заполонили бельгийское кладбище
Источник материала: Onliner
Городское кладбище Схонселхоф в Антверпене
Раки этого вида живут в аквариумах, с 2014 года в ЕС существует тотальный запрет на продажу, транспортировку и любые другие действия с Procambarus virginalis. Ситуация, с которой столкнулись в Бельгии, несет угрозу местной экосистеме. Дело в том, что эти существа способны размножаться без ограничений (и без наличия партнера другого пола) и в кратчайшие сроки — достаточно одного существа, чтобы создать новую популяцию.
Специалисты предполагают, что кто-то, утомившись от аквариумных раков, выпустил в дикую природу. Выловить их теперь не предоставляется возможным.
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Городское кладбище Схонселхоф в Антверпене подверглось нашествию раков-мутантов женского пола. Сотни существ заполонили лужи и ручьи вокруг, сообщает местная...
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