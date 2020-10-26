Способные клонироваться раки-мутанты заполонили бельгийское кладбище

Источник материала: Onliner

Городское кладбище Схонселхоф в Антверпене подверглось нашествию раков-мутантов женского пола. Сотни существ заполонили лужи и ручьи вокруг, сообщает местная пресса. Впервые вид Procambarus virginalis был замечен в 1990-х годах в Германии на одной из ярмарок домашних питомцев. В дикой природе эти раки не встречаются — считается, что Procambarus virginalis появились в результате экспериментов.

Раки этого вида живут в аквариумах, с 2014 года в ЕС существует тотальный запрет на продажу, транспортировку и любые другие действия с Procambarus virginalis. Ситуация, с которой столкнулись в Бельгии, несет угрозу местной экосистеме. Дело в том, что эти существа способны размножаться без ограничений (и без наличия партнера другого пола) и в кратчайшие сроки — достаточно одного существа, чтобы создать новую популяцию.

Специалисты предполагают, что кто-то, утомившись от аквариумных раков, выпустил в дикую природу. Выловить их теперь не предоставляется возможным.