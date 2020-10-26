Задержания, требования новых выборов и объяснительные. Что происходило 26 октября на крупных предприятиях

Источник материала: Tut.by

Стачкомы некоторых предприятий предполагали, что работники могут выйти в понедельник на акции солидарности. На заводах решили перестраховаться: на одних запретили на ближайшие дни уходить в отпуска за свой счет, на других — перевели наиболее активных на 2/3 ставки и заблокировали пропуска, кого-то переставили на другую смену. Сегодня утром у многих крупных предприятий дежурили силовики, а на некоторых — и на самой территории. Не обошлось без задержаний заводчан и людей, которые пришли их поддержать. При этом активности работников в основном проходили на территории предприятий, не выходили за пределы, как было в том же августе . FINANCE.TUT.BY посмотрел, какая ситуация на крупных предприятиях.



У проходной МТЗ

На «Гродно Азот» сегодня некоторые работники отказались заступать на смену. Все началось с того, что в семь утра около проходной предприятия собралось примерно 100 человек. Некоторые работники смены отказывались идти на работу. Туда же приехали два автозака, военные машины для перевозки людей и микроавтобусы с силовиками. Произошли задержания. Позже появились официальные данные: гродненская милиция сообщила, что в РОВД Октябрьского района Гродно были доставлены больше 30 человек.

Работники в течение дня отказывались принимать смену. По состоянию на 15.15, как сообщили специалисты «Гродно Азот», не произошла пересменка на трех цехах Аммиак-3, Карбамид-4 и АКиКАС. «Там процесс ведут начальники отделений и другой персонал из ИТР». Работники, которые не заступили на смену, находятся на территории завода. Одна из пиццерий доставила им пиццы. Кто-то привез чай.





У МЭТЗ им. В.И.Козлова сегодня утром также были силовики, автозак. Работники рассказывают, что в очередной раз выставили руководству требования. Среди них — отставка Лукашенко, полностью прекратить насилие на улицах и освободить всех политзаключенных.

Заводчане говорят, что в понедельник работали «очень медленно». «Нужно было за день сделать два простейших технологических процесса, работы на час примерно. Но ничего из этого не делалось, только создавалась видимость, остальные также», — говорит один из работников.

Один из заводчан сообщил, что руководство попросило его и еще несколько коллег, которые собирались сегодня на территории предприятия, написать объяснительную.

На ММЗ им. Вавилова сегодня также прошла встреча работников. «Около 14.30 спонтанный сбор произошел, многие о нем не знали. Порядка 50 человек собралось. С заводчанами встретился представитель профсоюза. Договорились после смены встретиться с руководством предприятия на проходной и обсудить условия забастовки», — рассказал один из работников завода.





Но ожидаемая встреча с руководством так и не состоялась. После этого некоторые работники вышли к проспекту Независимости.





На МТЗ рабочие ходили сегодня небольшой колонной по цехам. Они скандировали «Далучайся». На улицу на территории завода выходили в том числе работники кузнечного цеха. К проходной завода приходила группа поддержки неравнодушных людей.

Администрация давала распоряжение закрывать цеха перед колонной.

В администрации завода изданию Sputnik сегодня заявили, что «утренняя смена началась, как обычно, в семь, люди пришли на рабочие места, предприятие работает, ни один цех не закрыт». Руководство в курсе того, что на заводе «есть рабочие с разными точками зрения, это нормально». «Пока говорить о том, что случилась какая-то нестандартная ситуация на предприятии, нет никаких оснований. Во всяком случае, ни одного человека на улице, возле проходной нет», — сказали на МТЗ.

Во второй половине дня на заводе стало спокойнее, но работники говорят, что намерены проявлять активность и во вторник.

На территории МАЗа, как сообщили работники, сегодня также на некоторое время собирались некоторые из них. С этими работниками, как утверждается, встречался один из заместителей гендиректора завода.

На территории МЗКТ утром был ОМОН. На площадке на внутренней территории завода собралось несколько десятков работников. Позже рабочие прошлись колонной по цехам, собирали коллег.





Возле завода «Атлант» также дежурили милиция и автозак. Работники прошлись по заводу и скандировали «Верам, можам, переможам».

На «Интеграле» собрались порядка 20 человек около 12.00, чтобы смогли быть как с первой, так и со второй смен. «Все были подавлены, что нас так мало, — рассказал один из работников. — Охрана завода переписала наши данные».

К концу дня один из работников, который выходил на встречу с коллегами, написал: «Лишение 100% премии — итог попытки отстоять свою гражданскую позицию».





На акцию солидарности сегодня вышли сотрудники «Штадлер Минск», «Белкоммунмаша», стройтреста № 4. В Речице работники местного управления промыслово-геофизических работ «Беларусьнефти» записали видеообращение, в котором сообщили о присоединении к забастовке.

Несколько работников «Беларуськалия» сегодня присоединились к стачкому. Его численность приблизилась к 30 человека. Тем временем некоторые стачкомовцы по-прежнему отбывают административный арест, среди них в том числе Юрий Корзун.

На БМЗ и БЕЛАЗе сегодня было в целом спокойно. «На БМЗ ничего не происходит, на все проходные сегодня нагнали милиционеров, возле завода был автозак. У нас нет людей, которые взялись бы как-то организовать процесс и многие просто боятся выходить», — рассказал один из работников завода. «Ест устный запрет о нежелательности нахождения работников не в свой рабочий день на территории (либо рядом) завода. А так же запрет на эти даты выдавать в отгулы, отпуска за свой счёт или в счёт отпуска», — говорит специалист с БМЗ.

Работник Гродненского стеклозавода рассказал, что на заводе нет полноценной забастовки, только «итальянская».

— Люди понимают, что если они останавливают наш завод, автоматически остаются без работы. При этом во всех цехах присутствует «итальянская» забастовка, поддерживается работа, продукция выпускается. При этом подписи против действующей власти в августе месяце поставила примерно 90%.

На Мозырский НПЗ понедельник было спокойно, сообщил работник предприятия. После обеда на предприятии устроили субботник, работники убирали территорию.

На «Нафтане» сегодня были замечены правоохранители, сообщают заводчане.

— Руководство сказало, что все, кто будет бастовать, сразу будет уволен с завод. Могу за свой участок сказать, все весьма в огорчённом состоянии работники. И угрозы милицией еще больше настроение коллектива испортили.

В пресс-службе правительства заявляли , что на 10.00 все предприятия реального сектора экономики работают в штатном режиме, производства не остановлены.