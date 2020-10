На что жалуются первые покупатели iPhone 12: с корпусов слезает краска, трескается камера

Источник материала: Tut.by

23 октября в странах «первой волны» начались продажи iPhone 12 и iPhone 12 Pro. Первые покупатели уже успели получить свои девайсы и выявить некоторые конструктивные проблемы. На это обратило внимание издание rozetked .

Так, например, с прямых граней корпусов смартфонов может достаточно быстро слезать краска. Во всяком случае, об этом заявил китайский блогер Ли Фэн — он опубликовал несколько фото iPhone 12 с подобным дефектом. Rozetked отмечает, что подобное случалось и во времена iPhone 5 — тогда пользователи тоже жаловались на облезающую краску.

Отмечается, что эти фото сделаны в одном из магазинов Apple — то есть девайс наверняка «витринный». По мнению блогера, краска с него могла начать слезать именно из-за того, что покрутить аппарат в руках за короткое время захотело много потенциальных покупателей.