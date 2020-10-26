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На что жалуются первые покупатели iPhone 12: с корпусов слезает краска, трескается камера

26.10.2020 18:33 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

23 октября в странах «первой волны» начались продажи iPhone 12 и iPhone 12 Pro. Первые покупатели уже успели получить свои девайсы и выявить некоторые конструктивные проблемы. На это обратило внимание издание rozetked.


Так, например, с прямых граней корпусов смартфонов может достаточно быстро слезать краска. Во всяком случае, об этом заявил китайский блогер Ли Фэн — он опубликовал несколько фото iPhone 12 с подобным дефектом. Rozetked отмечает, что подобное случалось и во времена iPhone 5 — тогда пользователи тоже жаловались на облезающую краску.

Отмечается, что эти фото сделаны в одном из магазинов Apple — то есть девайс наверняка «витринный». По мнению блогера, краска с него могла начать слезать именно из-за того, что покрутить аппарат в руках за короткое время захотело много потенциальных покупателей.

О еще одном затруднении рассказал инсайдер Макс Вайнбах у себя в Twitter. По его словам, в новом iPhone 12 Pro по какой-то причине треснул блок с камерами. Вайнбах утверждает, что механического воздействия на девайс не было: он не падал и не «травмировался» другими способами. Впрочем, этот случай — единичный. Служба поддержки Apple оперативно заменила iPhone Вайнбаха.


Из более спорного — жалобы на эргономику девайса. Некоторые пользователи утверждают, что из-за плоских прямых граней гаджетов после их использования на ладонях якобы остаются порезы. Впрочем, подтвердить или опровергнуть это достаточно сложно. Кроме того, в руках разных людей смартфоны могут «сидеть» по разному.

Ниже — цены других популярных смартфонов Apple:

 
 
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С прямых граней корпусов смартфонов может достаточно быстро слезать краска.
 
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