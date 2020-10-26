ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Белнефтехим» вновь повышает цены на автомобильное топливо

26.10.2020 18:37 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Концерн «Белнефтехим» вновь повышает розничные цены на автомобильное топливо.

«Белнефтехим» вновь повышает цены на автомобильное топливо

С 27 октября цена бензина АИ-92-К5-Евро составит 1,70 рубля за литр (сейчас 1,69), АИ-95-К5-Евро — 1,80 (1,79), АИ-98-К5-Евро — 2,02 (2,01), дизельного топлива — 1,80 (1,79), сообщила пресс-служба концерна.

Стоимость топлива изменена «в соответствии с принятой концерном ценовой политикой».

Предыдущее повышение цен — первое за семь с половиной месяцев — «Белнефтехим» объяснил тем, что «уровень цен на моторное топливо в Республике Беларусь в текущем году продолжает оставаться ниже, чем в сопредельных государствах, на 15—46% и выше на 16%, чем в Российской Федерации, где применяется демпфирующий механизм ценообразования (введен в январе 2019 года, предусматривает возмещение государством 70—75% разницы между условной внутренней ценой на топливо и более высокими экспортными ценами. — ред.)».

Концерн «сохраняет стратегию поэтапной корректировки цен на моторное топливо, которая позволила не допустить резких ценовых колебаний и скачков в период посевной и уборочной кампаний». Также «максимально реализованы возможности по их сдерживанию без ущерба для экономики предприятий нефтепереработки, несмотря на негативное влияние внешних экономических факторов», отмечалось в сообщении.

В нынешнем году цены на автомобильное топливо повышались 10 раз (5, 12, 19, 26 января, 2, 9, 16, 22 февраля, 1 марта, 20 октября) и снижались пять раз (12, 19, 25 апреля, 3 и 10 мая). Каждый раз цены изменялись на копейку.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Концерн «Белнефтехим» вновь повышает розничные цены на автомобильное топливо.
 
Новости дня
Новости разные
 
На что жалуются первые покупатели iPhone 12: с корпусов слезает краска, трескается камера
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.10.2020
Mir24.TV Belarus
26.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика