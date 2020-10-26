«Белнефтехим» вновь повышает цены на автомобильное топливо

Концерн «Белнефтехим» вновь повышает розничные цены на автомобильное топливо.





С 27 октября цена бензина АИ-92-К5-Евро составит 1,70 рубля за литр (сейчас 1,69), АИ-95-К5-Евро — 1,80 (1,79), АИ-98-К5-Евро — 2,02 (2,01), дизельного топлива — 1,80 (1,79), сообщила пресс-служба концерна.

Стоимость топлива изменена «в соответствии с принятой концерном ценовой политикой».

Предыдущее повышение цен — первое за семь с половиной месяцев — «Белнефтехим» объяснил тем, что «уровень цен на моторное топливо в Республике Беларусь в текущем году продолжает оставаться ниже, чем в сопредельных государствах, на 15—46% и выше на 16%, чем в Российской Федерации, где применяется демпфирующий механизм ценообразования (введен в январе 2019 года, предусматривает возмещение государством 70—75% разницы между условной внутренней ценой на топливо и более высокими экспортными ценами. — ред.)».

Концерн «сохраняет стратегию поэтапной корректировки цен на моторное топливо, которая позволила не допустить резких ценовых колебаний и скачков в период посевной и уборочной кампаний». Также «максимально реализованы возможности по их сдерживанию без ущерба для экономики предприятий нефтепереработки, несмотря на негативное влияние внешних экономических факторов», отмечалось в сообщении.

В нынешнем году цены на автомобильное топливо повышались 10 раз (5, 12, 19, 26 января, 2, 9, 16, 22 февраля, 1 марта, 20 октября) и снижались пять раз (12, 19, 25 апреля, 3 и 10 мая). Каждый раз цены изменялись на копейку.