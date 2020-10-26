Около 40 человек вышли на марш пенсионеров в Бресте

Примерно 40 человек вышли сегодня на марш пенсионеров в Бресте.



Фото: binkl.by

Участники акции около 15 часов собрались в центре города — у ЦУМа на проспекте Машерова. Оттуда они с цветами и бело-красно-белыми флажками колонной прошли по улице Советской до перекрестка с улицей Маяковского.

После этого пенсионеры развернулись и дошли до перекрестка Советской с проспектом Машерова. Участники марша скандировали «Жыве Беларусь!», «Лукашенко в автозак!», спели песню «Пусть всегда будет солнце».

На проспекте Машерова пенсионеры встали в цепь солидарности. Акция завершилась после 16:00.

Марш пенсионеров сопровождали сотрудники милиции, один из них снимал участников акции на видеокамеру.

«По предварительной информации, никто из участников марша не задержан», — сообщил БелаПАН правозащитник Владимир Величкин.

Накануне в Бресте состоялся марш протеста «Народный ультиматум». По данным правозащитников, задержано около 50 человек.