ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Около 40 человек вышли на марш пенсионеров в Бресте

26.10.2020 18:37 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Примерно 40 человек вышли сегодня на марш пенсионеров в Бресте.

Около 40 человек вышли на марш пенсионеров в Бресте
Фото: binkl.by

Участники акции около 15 часов собрались в центре города — у ЦУМа на проспекте Машерова. Оттуда они с цветами и бело-красно-белыми флажками колонной прошли по улице Советской до перекрестка с улицей Маяковского.

После этого пенсионеры развернулись и дошли до перекрестка Советской с проспектом Машерова. Участники марша скандировали «Жыве Беларусь!», «Лукашенко в автозак!», спели песню «Пусть всегда будет солнце».

На проспекте Машерова пенсионеры встали в цепь солидарности. Акция завершилась после 16:00.

Марш пенсионеров сопровождали сотрудники милиции, один из них снимал участников акции на видеокамеру.

«По предварительной информации, никто из участников марша не задержан», — сообщил БелаПАН правозащитник Владимир Величкин.

Накануне в Бресте состоялся марш протеста «Народный ультиматум». По данным правозащитников, задержано около 50 человек.

 
Теги: Брест
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Примерно 40 человек вышли сегодня на марш пенсионеров в Бресте.
 
Новости дня
Новости разные
 
Еще одно подорожание топлива. Цены вырастут с 27 октября
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.10.2020
Mir24.TV Belarus
26.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика