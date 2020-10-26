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В Беларуси вводится государственная система жилищных строительных сбережений

26.10.2020 18:37 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

26 октября подписан указ № 382 «О государственной системе жилищных строительных сбережений» (ЖСС).

В Беларуси вводится государственная система жилищных строительных сбережений

Граждане будут иметь возможность накапливать во вкладах на специальных счетах банков сбережения для получения в дальнейшем средств, недостающих для улучшения жилищных условий, в виде целевых кредитов под проценты ниже рыночных.

Всем участникам ЖСС будет начисляться премия государства, которая освобождается от подоходного налога. Налогом также не будут облагаться доходы в виде процентов по вкладам ЖСС.

Минимально необходимая сумма накоплений для получения кредита в системе ЖСС определена в размере не менее 30% от договорной суммы.

Установлено, что проценты за пользование жилищным кредитом не могут превышать проценты по вкладу ЖСС более чем на 3 процентных пункта.

В системе ЖСС смогут работать все банки.

 
 
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26 октября подписан указ № 382 «О государственной системе жилищных строительных сбережений» (ЖСС).
 
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