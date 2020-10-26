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Под Рогачевом женщина ударила двух сотрудников ГАИ диском от культиватора. Приговор суда

26.10.2020 18:51 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Женщина, избившая диском от культиватора инспекторов ГАИ, получила 3,5 года «домашней химии». Об этом сообщили в пресс-службе Гомельского областного суда.

Напомним, инцидент произошел в начале августа под Рогачевом. В милицию поступила информация о том, что по поселку на Audi ездит пьяный. Наряд ГАИ не обнаружил автомобиль и направился опрашивать заявителя. Во время беседы разыскиваемый автомобиль проехал мимо экипажа и был остановлен милиционерами. За рулем действительно находился мужчина, лишенный водительского удостоверения, но он оказался трезвым. Хозяин иномарки сидел рядом. В итоге было принято решение составить протоколы на обоих сельчан: в отношении водителя — за управление транспортным средством без прав, а в отношении хозяина — за передачу управления.

Наблюдавший за разбирательством заявитель был пьян, и ему не понравилось принятое инспектором решение. Причиной тому стала затаенная обида: мужчину в этом году лишили прав за пьяное вождение. Теперь он требовал от сотрудников ГАИ применить такую же меру и в отношении задержанных правонарушителей.

Сельчанина просили успокоиться, но тот оказал активное сопротивление и оторвал сотруднику погон. Во время задержания за мужчину вступилась 54-летняя теща, которая взяла металлический диск от культиватора и ударила им обоих инспекторов по голове. После этого женщина бросила в них диск. Также она схватила одного из милиционеров за воротник форменной рубашки и сорвала с него цепочку стоимостью 1000 рублей.

Суд Рогачевского района признал женщину виновной по ст. 364 УК Беларуси (Насилие в отношении сотрудника ОВД в целях воспрепятствования его законной деятельности) и приговорил к ограничению свободы на 3 года 6 месяцев без направления в исправительное учреждение открытого типа. В соответствии со ст. 107 УК к ней применено лечение от хронического алкоголизма по месту жительства путем принудительного амбулаторного наблюдения и лечения. Также суд постановил взыскать с обвиняемой в пользу потерпевших компенсацию морального вреда в размере 1500 рублей каждому.

Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке.

 
 
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