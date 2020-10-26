Невероятное везение: в Гродно VW снес знак и столб, которые едва не упали на женщину

Источник материала: Tut.by

В Гродно VW после столкновения на перекрестке вылетел за пределы дороги, снес знак и столб, которые едва не упали на пешехода. Видео инцидента появилось в распоряжении « АвтоГродно ».

Авария произошла 22 октября на пересечении улиц Ленина и Карбышева. По информации издания, VW Passat выехал на перекресток со второстепенной дороги и столкнулся с VW Touareg. От удара Passat вылетел на тротуар, снес знак и столб, которые упали около проходившей рядом женщины.

Также от автомобиля отлетел бампер и ударил женщину по ноге. Водители в аварии не пострадали.