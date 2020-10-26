«Белорусские киберпартизаны» взломали сайт Нацбанка

Источник материала: Ежедневник

В понедельник, 26 октября, когда в стране началась забастовка, сайт Национального банка был недоступен более двух часов. «Белорусские киберпартизаны заявили, что это именно они атаковали ресурс регулятора.

Как пояснила пресс-служба Нацбанка, причиной доступа к сайту явилась внешняя DDoS-атака. В итоге ресурс был недоступен для пользователей с 12.45 до 15.00.

В настоящее время работа сайта Нацбанка восстановлена. Специалисты регулятора вместе с сотрудниками правоохранительных органов пытаются установить ответственных лиц за атаку, а также принять меры по недопущению подобных атак впредь.

Между тем в Telegram-канале «киберпартизан» было опубликовано сообщение о взломе сайта Нацбанка с припиской «Время вышло».