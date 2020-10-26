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Работник «Нафтана»: Кто-то скажет, что забастовка не по закону, а людей бьют по закону?

26.10.2020 19:05 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Старший оператор «Нафтана» записал сильное видеообращение. В нем он рассуждает о том, во что превратился закон в нашей стране.

Старший оператор ОАО «Нафтан» Александр Кухаренок записал видеообращение. Сначала он сообщил, что его стаж на заводе составляет 14 лет.

«Я присоединяюсь к национальной забастовке и не заступаю в ночную вахту 27.10. и далее по графику до тех пор, пока не будут выполнены требования, изложенные в народном ультиматуме. Кто-то скажет, что забастовка не по закону, а людей бьют по закону?», - сказал он.

Мужчина обратил внимание, что уже два месяца прошло после того, как на «Нафтане» были выдвинуты требования, подпись под которыми поставили около 3 тыс. человек, а ничего до сих пор не поменялось.

«Неизвестные вскрывают шкафы в бытовках. Сегодня утром, например, на многие предприятия руководство пропустило ОМОН и автозаки. Это тоже по закону?», - задается вопросом он.

Работник «Нафтана» подчеркивает: закон должен быть одинаковым для всех.

«Чтобы сейчас заработал закон, нужно всем остановиться. Жыве или не жыве?» - такими словами он закончил свое видеообращение.

 
 
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Старший оператор «Нафтана» записал сильное видеообращение. В нем он рассуждает о том, во что превратился закон в нашей стране.
 
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