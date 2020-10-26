Самые низкие зарплаты в Беларуси оказались там, куда ездил Лукашенко





Лукашенко в Могилевской области. Фото: БЕЛТА





По данным Белстата, средняя зарплата по Беларуси в сентябре составила 1 264,5 рубля – и уменьшилась по сравнению с предыдущим месяцем почти на 12 рублей.





Интересно, что официальная статистика учитывает «грязную» зарплату, а не фактическую, которая приходит на карточки работникам. Чтобы понять реальный размер средней зарплаты, от указанной суммы нужно отнять 35% взноса в ФСЗН, а от оставшихся денег – еще и 13% подоходного налога.





Но самое любопытное даже не это: в аутсайдерах по зарплатам оказались Могилевская и Витебская области – с зарплатой 1037 и 1061 рублей грязными.



