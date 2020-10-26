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ЕС готовит новые санкции против Лукашенко — не увидели диалога

26.10.2020 19:21 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Евросоюз обсуждает новые санкции против Александра Лукашенко.


Источник фото: static2.en.eghtesadonline.com

Второй пакет санкций готовят на фоне протестов в Беларуси из-за отсутствия диалога властей с оппозицией, пишет telegraf.by

Евросоюз обсуждает новые санкции против Александра Лукашенко. Об этом заявил представитель Еврокомиссии Петер Стано на брифинге в понедельник, 26 октября.

«Работа над ними продолжается, в Совете ЕС обсуждают вторую волну, вторую стадию санкций. И как только эта работа будет закончена, санкции будут приняты и объявлены», — сказал Стано.

Стано подчеркнул, что белорусские власти не идут на диалог с оппозицией, и в Брюсселе внимательно следят за развитием событий, в том числе за последними протестами.

В то же время, крупнейшая партия Европарламента подготовила список из 86 представителей белорусского руководства, против которых будут введены новые санкции. Среди них Лукашенко и его сын Виктор — сообщают РИА Новости.

Сегодня в Беларуси начались забастовки. Лидер оппозиции Светлана Тихановская заявила, что срок народного ультиматума Александру Лукашенко вышел. Позже в Минске силовики разогнали студенческий протест.

При этом накануне в Беларуси за день задержали более 500 человек. Тогда во всей стране состоялись массовые акции протеста.
 
Теги: Минск
 
 
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Евросоюз обсуждает новые санкции против Александра Лукашенко.
 
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