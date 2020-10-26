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Люди, будьте бдительны! Минюст объявил охоту на репосты

26.10.2020 19:21 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Минюст Беларуси напомнил, что репост информации экстремистского характера влечет за собой ответственность.

«За осуществление экстремистской деятельности законодательством предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность», - говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале.



«…распространение информационной продукции, содержащей призывы к экстремистской деятельности или пропагандирующей такую деятельность, ее изготовление, хранение и перевозка в целях распространения запрещаются», - также отмечается в сообщении.

Минюст также напоминает о списке экстремистских материалов, где содержится перечень информационной продукции, признанной по решениям судов экстремистскими материалами, пишет afn.by
 
 
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Минюст Беларуси напомнил, что репост информации экстремистского характера влечет за собой ответственность.
 
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