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Люди, будьте бдительны! Минюст объявил охоту на репосты
Источник материала: Партизан
Минюст Беларуси напомнил, что репост информации экстремистского характера влечет за собой ответственность.
«За осуществление экстремистской деятельности законодательством предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность», - говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале.
«…распространение информационной продукции, содержащей призывы к экстремистской деятельности или пропагандирующей такую деятельность, ее изготовление, хранение и перевозка в целях распространения запрещаются», - также отмечается в сообщении.
Минюст также напоминает о списке экстремистских материалов, где содержится перечень информационной продукции, признанной по решениям судов экстремистскими материалами,
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Минюст Беларуси напомнил, что репост информации экстремистского характера влечет за собой ответственность.
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