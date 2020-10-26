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Итог первого дня: национальная забастовка в Беларуси началась "очень активно"

26.10.2020 19:21 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская считает, что объявленная на понедельник в республике национальная забастовка началась "очень активно".

"Сегодня началась национальная забастовка, началась очень активно", - сказала Тихановская в интервью на youtube-канале "Страна для жизни".

Как заметила политик, в забастовке участвуют "и медики, и ПВТ, и студенты", "присоединился частный бизнес". "Это невероятный уровень солидарности", - полагает Тихановская.

Она также отметила факт солидарности с белорусскими бастующими в мире, приведя в пример запуск акции по сбору им денег. "Люди перечисляют свои дневные заработки в фонды помощи бастующим, и по моим данным они уже собрали более $7 млн", - сказала Тихановская.



По ее мнению, сегодняшние забастовки "это только начало", и они "будут продолжаться".

В Беларуси уже третий месяц продолжаются массовые протесты несогласных с итогами президентских выборов, которые состоялись 9 августа.

Протестующие требуют отставки действующего президента республики Александра Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов.

Ранее экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская выступила с "ультиматумом", в котором содержался призыв к общенациональной забастовке с 26 октября в случае отказа Лукашенко выполнить требования протестующих.

Утром в понедельник белорусские телеграм-каналы и СМИ начали сообщать о собраниях рабочих и возможных забастовках на ряде крупных белорусских предприятий. Кроме того, к ним присоединяются предприятия частного бизнеса.

Приходят также сообщения о "сидячих" забастовках в ряде белорусских вузов. Студенты некоторых вузов вышли также на акции протеста на улицы Минска.

Кроме того, в Минске с утра начали выстраиваться "цепи солидарности".

В правительстве Беларуси заявили, что все предприятия реального сектора экономики страны по состоянию на утро понедельника работают в штатном режиме. Впрочем, и в первую волну протестов они все отрицали. 
 
Теги: Минск
 
 
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Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская считает, что объявленная на понедельник в республике национальная забастовка началась "очень активно".
 
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