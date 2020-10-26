После 30 суток в ЦИП на свободу вышла журналистка Елена Довнар

Источник материала: Onliner

Сегодня на свободу вышла журналистка, член Белорусской ассоциации журналистов Елена Довнар, сообщает БАЖ. Ее задержали 26 сентября на женском марше. Ее признали виновной по двум статьям КоАП: 23.4 «Неподчинение требованиям сотрудников милиции» и 23.34 «Участие в несанкционированном массовом мероприятии». Как итог — 30 суток административного ареста.

— 17 чалавек было ў камеры ў Баранавічах, гэта было вельмі весела. Ну і час хутка ішоў, — рассказывает Елена. — А тут мяне перавялі, я не ведаю чаму. Я амаль увесь час сядзела адна. Мяне таксама на 4 дні перавялі ў карцар. Я таксама не ведаю чаму.

Елена говорит, что пробовала узнать, почему попала в карцер. Однако ей ответили, что не знают почему.

— Пасля ізноў перавялі ў камеру, і я ізноў была адна, — говорит Елена. — На 2 дні, можа, нейкую дзяўчынку падсялялі, а так апошнія 15 сутак была адна.

По данным Белорусской ассоциации журналистов, на сегодняшний день за решеткой остаются 8 человек. Это наша коллега, журналист Onliner Дарья Спевак, журналисты Tut.by и БелаПАН Вадим Замировский и Всеволод Зарубин, журналист «Еврорадио» Артем Майоров, корреспондент «Белсата» Алесь Любенчук и Дмитрий Казакевич, а также журналисты Зинаида Тимошик и Руслан Середюк.

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