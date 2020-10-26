20-летний житель Сухарево убил девять котов. Местные надеются, что его за это посадят

Источник материала: Onliner

В редакцию Onliner обратилась жительница Минска, неравнодушная к судьбе братьев наших меньших. По ее мнению, она и еще несколько человек стали жертвами живодера, который на протяжении месяца издевался над котятами, попадавшими ему в руки. Женщины думали, что пушистые комочки наконец обрели заботливого хозяина. Но на самом деле они были обречены на гибель. И самое страшное в этой ситуации то, что привлечь к ответственности такого человека в нашей стране не так уж и просто.





— Меня попросили пристроить четверых котят. Одного из них приютил молодой человек. Общаясь с ним, я почувствовала что-то неладное. Но животное все-таки ему отдала. А потом стала писать в разные правозащитные организации с вопросом, может, кто-то его знает? Оказалось, он уже давно в их черных списках, — рассказывает читательница.

Забегая вперед, скажем, что этот самый молодой человек по имени Николай, по словам собеседницы, признался в убийстве 9 котят. Он издевался над животными в течение месяца, с июля по август. Откликался в интернете на объявления о поиске новых хозяев и забирал себе четвероногих бедолаг. Что было дальше, особо впечатлительным лучше не знать. Но погибали они мучительной смертью.

Наша читательница утверждает, что нашла еще несколько человек, которым встретился на пути этот живодер. Они узнали его адрес, пришли под подъезд, чтобы задать один единственный вопрос: «Это ты их убиваешь?» Парень с улыбкой ответил: «Вы ничего не докажете». Тогда пострадавшие написали заявление в милицию, но там в возбуждении уголовного дела отказали. Никаких доказательств преступления у женщин не было, а сам Николай на допросе все отрицал, настаивая, что всех зверей он выпустил.

И вот 22 октября его, по информации женщины, доставляют в городской отдел милиции №2 по совершенно другому поводу: он нецензурно выражался в общественном месте. Сидя в обезьяннике, почему-то заговорил. Признался в 9 убийствах.





— Меня вызвали ночью в милицию, и я сама все слышала. Он рассказывал обо всем так спокойно, с улыбкой. Как будто это какое-то хобби, которое ничем не отличается от чтения книг. Ему было приятно осознавать превосходство над этими несчастными созданиями, свою власть. Считал, что у них нет души, а значит, можно делать с ними все что угодно.

Читательница убеждена, что в милиции на Николая должны завести уголовное дело по статье 339-1 УК РБ. Максимальное наказание за жестокое обращение с животными — лишение свободы на срок до 1 года.





— По нашему законодательству, привлечь его к такой серьезной ответственности не так просто. Во-первых, чтобы он предстал перед судом, он должен быть вменяемым, а это уже под большим вопросом. Во-вторых, чтобы его посадили в колонию, нужно доказать, что он убивал их с особой жестокостью. А из доказательств у нас только его признание. А он легко может от своих слов отказаться.

Напоследок читательница добавляет пару штрихов к портрету молодого человека. Николаю 20 лет, он из Житковичей и, что называется, сирота при живых родителях. У отца алкогольная зависимость, а мать страдает психическим заболеванием. Он жил в нескольких приемных семьях, какое-то время учился в инженерно-строительном колледже, работал в строительной компании. В общежитии предприятия, где ему отвели комнату, его характеризовали положительно: аккуратно одетый, здоровается, не пьет, женщин не водит, громкую музыку не слушает. Зато его нынешний сосед по одной из тысячи минских многоэтажек не раз слышал визг животных. Но в милицию так и не обратился. Попросил только вести себя потише.

— Он посещает протестантскую церковь, и его пастор уже звонил мне с просьбой забрать заявление из милиции. Мол, даже 100 загубленных жизней животных не стоят одной человеческой.

— По данному факту сейчас проводится проверка, — сообщили Onliner в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.