МВД: задержан минчанин, который «сливал» данные милиционеров в сеть

Источник материала: Onliner

В сообщении милиционеров говорится, что сотрудники ГУБОПиК МВД задержали 25-летнего менеджера госпредприятия, который, используя служебное положение, собирал и распространял конфиденциальные сведения граждан. «В частности, молодой человек интересовался персональной информацией о сотрудниках органов внутренних дел и членах их семей. По их имени и фамилии он находил паспортные данные, номера телефонов и адреса проживания, после чего передавал их администраторам деструктивных Telegram-каналов. Все это делалось по заданию кураторов».

Со слов задержанного, с августа по октябрь он распространил сведения о десятках правоохранителей республики, за что получал вознаграждение в виде криптовалюты.

— Обнародованные в Telegram-каналах публикации сопровождались призывами к травле милиционеров и их близких, в том числе с применением насилия и повреждением личного имущества. Предполагалось, что агрессия в сети поможет «надавить» на сотрудника и воспрепятствует исполнению профессиональных обязанностей.

Действиям мужчины следователи дали правовую оценку и возбудили уголовное дело за вмешательство в деятельность сотрудников органов внутренних дел. Также в ходе расследования действия подозреваемого будут проверены на предмет разглашения коммерческой тайны, а также разжигания социальной вражды или розни.

В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, он активно сотрудничает со следствием.