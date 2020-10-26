Крупнейшая фракция Европарламента предложила свой белорусский санкционный список

Крупнейшая фракция Европарламента — Европейская народная партия — обнародовала свой список белорусских чиновников, в отношении которых считает необходимым ввести санкции.



Источник: euromedia24.com

Как отмечается на сайте фракции ЕНП, в список вошли лица, «причастные к фальсификациям выборов, пыткам и насилию в отношении мирных демонстрантов».

«Список является напоминанием тем, кто хочет совершить преступления, что они не могут надеяться остаться анонимными. Мы будем настаивать на привлечении их к ответственности», — говорится в сообщении.

По мнению фракции ЕНП, указанные лица должны быть внесены в санкционный список ЕС.

В опубликованном списке 86 фамилий, среди которых Александр и Виктор Лукашенко, пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт, госсекретарь Совета безопасности Валерий Вакульчик, председатель КГБ Иван Тертель, главный редактор газеты «СБ. Беларусь сегодня» Дмитрий Жук, сотрудник телеканала СТВ Григорий Азаренок, а также руководство и сотрудники МВД, члены Центризбиркома, судьи, министры.

Часть перечисленных в списке ЕНП лиц уже находятся в санкционном списке, который Евросоюз принял 2 октября. Туда вошло руководство МВД, ОМОН, КГБ и Центризбиркома.

12 октября верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель сообщил, что на заседании Совета министров иностранных дел ЕС одобрена подготовка второго пакета санкций, который будет включать и санкции в отношении Александра Лукашенко.

26 октября в Беларуси объявлена общенациональная забастовка в связи с невыполнением требований ультиматума, выдвинутого экс-кандидатом в президенты Светланой Тихановской. Требования — отставка Александра Лукашенко, прекращение насилия и освобождение политзаключенных. Эти требования поддержали сотни тысяч белорусов, которые 25 октября вышли на марш «Народный ультиматум» в Минске и других городах страны. В столице против мирных демонстрантов силовики применили светошумовые гранаты и резиновые пули.