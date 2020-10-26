ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Силовики перекрыли площадь Независимости, чтобы не дать собраться участникам вечерней акции

26.10.2020 19:31 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Около ста человек собрались к 18 часам на площади Независимости в Минске и примерно через 20 минут двинулись в сторону ГУМа.

Силовики перекрыли площадь Независимости, чтобы не дать собраться участникам вечерней акции

Днем по этому же маршруту началось шествие пенсионеров, которые вместе со студентами дошли до площади Якубка Коласа.

Ранее в соцсетях анонсировалась вечерняя акция в поддержку начавшейся сегодня национальной забастовки.

Возле Красного костела и вдоль проспекта Независимости со стороны площади выставлено оцепление силовиков, которые загородили турникетами проход возле гостиницы «Минск». Кроме того, перекрыт расположенный рядом подземный подземный переход.

Идущих с площади граждан через него пропускают, идущих на площадь разворачивают, сообщает БелаПАН.

В районе ресторана «Макдональдс» и магазина «Центральный» силовики задержали нескольких человек.

ГАИ перекрыла проспект в этом районе для личного автотранспорта, общественный пропускают.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Около ста человек собрались к 18 часам на площади Независимости в Минске и примерно через 20 минут двинулись в сторону ГУМа.
 
Новости дня
Новости разные
 
ЕС готовит новые санкции против Лукашенко — не увидели диалога
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.10.2020
Mir24.TV Belarus
26.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика