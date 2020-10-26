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Силовики перекрыли площадь Независимости, чтобы не дать собраться участникам вечерней акции
Источник материала: Навiны
Около ста человек собрались к 18 часам на площади Независимости в Минске и примерно через 20 минут двинулись в сторону ГУМа.
Днем по этому же маршруту началось
Ранее в соцсетях анонсировалась вечерняя акция в поддержку начавшейся сегодня национальной забастовки.
Возле Красного костела и вдоль проспекта Независимости со стороны площади выставлено оцепление силовиков, которые загородили турникетами проход возле гостиницы «Минск». Кроме того, перекрыт расположенный рядом подземный подземный переход.
Идущих с площади граждан через него пропускают, идущих на площадь разворачивают, сообщает
В районе ресторана «Макдональдс» и магазина «Центральный» силовики задержали нескольких человек.
ГАИ перекрыла проспект в этом районе для личного автотранспорта, общественный пропускают.
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Около ста человек собрались к 18 часам на площади Независимости в Минске и примерно через 20 минут двинулись в сторону ГУМа.
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