Силовики перекрыли площадь Независимости, чтобы не дать собраться участникам вечерней акции

Около ста человек собрались к 18 часам на площади Независимости в Минске и примерно через 20 минут двинулись в сторону ГУМа.





Днем по этому же маршруту началось шествие пенсионеров , которые вместе со студентами дошли до площади Якубка Коласа.

Ранее в соцсетях анонсировалась вечерняя акция в поддержку начавшейся сегодня национальной забастовки.

Возле Красного костела и вдоль проспекта Независимости со стороны площади выставлено оцепление силовиков, которые загородили турникетами проход возле гостиницы «Минск». Кроме того, перекрыт расположенный рядом подземный подземный переход.

Идущих с площади граждан через него пропускают, идущих на площадь разворачивают, сообщает БелаПАН .

В районе ресторана «Макдональдс» и магазина «Центральный» силовики задержали нескольких человек.

ГАИ перекрыла проспект в этом районе для личного автотранспорта, общественный пропускают.