Сотрудники ГУБОПиК задержали минчанина, который «сливал» данные милиционеров в сеть

По данным пресс-службы МВД, 25-летний менеджер госпредприятия, используя служебное положение, собирал и распространял конфиденциальные сведения граждан.





В частности, молодой человек интересовался персональной информацией о сотрудниках органов внутренних дел и членах их семей. По их имени и фамилии он находил паспортные данные, номера телефонов и адреса проживания, после чего передавал их администраторам протестных телеграм-каналов.

С августа по октябрь он распространил сведения о десятках правоохранителей.