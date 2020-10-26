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Сотрудники ГУБОПиК задержали минчанина, который «сливал» данные милиционеров в сеть
Источник материала: Навiны
По данным пресс-службы МВД, 25-летний менеджер госпредприятия, используя служебное положение, собирал и распространял конфиденциальные сведения граждан.
В частности, молодой человек интересовался персональной информацией о сотрудниках органов внутренних дел и членах их семей. По их имени и фамилии он находил паспортные данные, номера телефонов и адреса проживания, после чего передавал их администраторам протестных телеграм-каналов.
С августа по октябрь он распространил сведения о десятках правоохранителей.
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По данным пресс-службы МВД, 25-летний менеджер госпредприятия, используя служебное положение, собирал и распространял конфиденциальные сведения граждан.
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