В Сети волнуются за сотрудницу МТС, которую якобы увольняют за «прогул». А что на самом деле

Источник материала: Tut.by

Сегодня возле офиса МТС в Минске прошла акция: люди стояли у центральной проходной, некоторые из них держали в руках листы бумаги с надписью «забастовка». Они разошлись примерно в 11 часов, после того как к ним вышел генеральный директор компании Владимир Карпович, сказавший, что всем, «кто стоит», следовало бы взять отпуск за свой счет. Спустя пару часов в Сети появился документ «Акт об отсутствии на рабочем месте», который якобы дали подписать участнице сегодняшний акции. Там указано, что работник отсутствовал на рабочем месте с 10.00 до 10.40 по причине участия в акции протеста. Мы нашли сотрудницу, которая подписала этот документ, и узнали, как все было на самом деле.



Фото: Telegram-канал «Мотолько помоги»

Сотрудница МТС Ольга рассказала 42.TUT.BY, что 26 октября в условное время вышла вместе с другими желающими — поддержать акцию у центрального входа и вдоль проспекта. И когда она вернулась, ее непосредственный руководитель действительно составил на Ольгу акт, который впоследствии и распространился по Сети.

Но дальше у работницы был разговор с более вышестоящим начальством: если кратко, то ей сказали, что понимают ее позицию и что последствий для нее не будет. По сути, такой акт составляется после трехчасового отсутствия, а Ольги не было на месте минут 40.

Сотрудница добавляет, что по возвращении хотела написать на 26 октября заявление за свой счет, но ей не разрешил непосредственный руководитель. Однако она не держит обиды на произошедшее.

— Все ок. Мне предложили перейти в другую группу. Я не в обиде, — сказала Ольга.

В МТС отметили, что не комментируют эту ситуацию, однако подчеркнули, что «взгляды и убеждения — личное дело каждого человека».