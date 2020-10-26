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В Сети волнуются за сотрудницу МТС, которую якобы увольняют за «прогул». А что на самом деле
Источник материала: Tut.by
Сегодня возле офиса МТС в Минске
Сотрудница МТС Ольга рассказала 42.TUT.BY, что 26 октября в условное время вышла вместе с другими желающими — поддержать акцию у центрального входа и вдоль проспекта. И когда она вернулась, ее непосредственный руководитель действительно составил на Ольгу акт, который впоследствии и распространился по Сети.
Но дальше у работницы был разговор с более вышестоящим начальством: если кратко, то ей сказали, что понимают ее позицию и что последствий для нее не будет. По сути, такой акт составляется после трехчасового отсутствия, а Ольги не было на месте минут 40.
Сотрудница добавляет, что по возвращении хотела написать на 26 октября заявление за свой счет, но ей не разрешил непосредственный руководитель. Однако она не держит обиды на произошедшее.
— Все ок. Мне предложили перейти в другую группу. Я не в обиде, — сказала Ольга.
В МТС отметили, что не комментируют эту ситуацию, однако подчеркнули, что «взгляды и убеждения — личное дело каждого человека».
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В Сети появился документ «Акт об отсутствии на рабочем месте», который якобы дали подписать участнице сегодняшний акции у МТС. Узнали, что произошло на самом деле.
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