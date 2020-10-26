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Образцово-показательно. Вот как выглядит квартира в аренду, над которой поработала дизайнер

26.10.2020 19:37 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В минской квартире, которую владельцы будут сдавать, дизайнер Татьяна Дзюбина создала приятный лаконичный интерьер. Итог работы опубликовал журнал AD.


Фото: admagazine.ru

Общая площадь квартиры — 72 квадратных метра. Владельцы живут за границей, апартаменты собираются сдавать в долгосрочную аренду. Чтобы сделать квартиру красивой и удобной, пригласили дизайнера Татьяну Дзюбину.

По словам дизайнера, изначально в ее распоряжении была бетонная коробка с несущими столбами и парой стен. Из окон открывался прекрасный вид на водохранилище. Квартиру надо было превратить в современное жилье с просторной спальней и большой общественной зоной, где кроме кухни и гостиной предполагался лаундж с диваном и рабочим столом.


Фото: admagazine.ru

Требования к интерьеру были сформулированы очень четко: владельцы хотели, чтобы он был современным, функциональным, с простой отделкой и тщательно продуманными местами хранения.

Фото: admagazine.ru
Фото: admagazine.ru

Бюджет, выделенный на ремонт, был небольшим, поэтому дизайнер использовала минимум внутренних стен: зона кухни, гостиной и прихожей составляют единое пространство. Лаундж-зону с рабочим местом организовали, отгородив часть пространства прихожей.


Фото: admagazine.ru
Фото: admagazine.ru

Владельцам хотелось видеть квартиру цельной, оформленной в едином стиле, поэтому все помещения выдержаны в монохромной цветовой гамме. Поддерживать единство обстановки помогают мебель и светильники одних и тех же брендов, встречающиеся в разных местах.

Фото: admagazine.ru

Фото: admagazine.ru

Интерьер сложился из мебели, изготовленной на заказ местными производителями, и предметов популярных марок Zara Home и IKEA. Но главное в нем — атмосфера, она близка заказчику и в то же время отвечает личным вкусам автора проекта.


Фото: admagazine.ru

Фрагмент спальни. Фото: admagazine.ru

Обе комнаты имеют выход на лоджии с панорамными окнами, откуда можно любоваться чудесным пейзажем. Фото: admagazine.ru
Ванная комната. Фото: admagazine.ru

 
 
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Дизайнер интерьера создала лаконичный интерьер минской квартиры в серой цветовой гамме.
 
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