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А террорист всё равно ты: фото травм, которые протестующие получили при вчерашнем разгоне акции гранатами
Источник материала: KYKY>
Люди, пострадавшие вчера при брутальном разоне протеста на улице Орловской в Минске, показали фото своих травм от действий силовиков. 25 октября на Орловской, напомним, против демонстрантов применялись спецсредства, что не стала отрицать минская милиция. Какие — она не уточнила, но по вчерашним фото и видео напрашивается вывод, что в людей бросали светошумовые гранаты и стреляли резиновыми пулями.
Фрилансер-видеомонтажер Никита
По мнению индивидуального предпринимателя Дмитрия, вчера вечером на Орловской ему в спину выстрелили резиновой пулей. Однако внешний вид раны мужчины не позволяет однозначно понять, чем она нанесена — резиновой пулей или куском взорвавшейся рядом гранаты. Дмитрий пояснил, что свою рану он обработал, чувствует себя нормально, поэтому обращаться к медикам, скорее всего, не будет.
Минчанин Александр рассказал, что вечером 25 октября прятался в квартире на улице Нововиленской, куда ворвались силовики в поисках спрятавшихся протестующих. Неизвестные в масках и с дубинками приказали всем мужчинам покинуть квартиру — и Александр был в числе первых, кто подчинился.
Он вспоминает, что, когда спускался по лестнице, силовики били его дубинками. Уже выйдя на улицу, Александр побежал за здание, но поскользнулся и упал. В этот момент кто-то из силовиков догнал его и начал избивать по голове. Из нее сразу полилось много крови — столько, что, говорит парень, силовикови испугались. В автозаке Александра привезли в Первомайское РУВД, а оттуда — в 5-ю клиническую больницу Минска. В справке из клиники указано, что у мужчины — ушибленная рана теменной области, множественные ушибы и кровоподтеки грудной клетки, верхних, нижних конечностей.
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А террорист всё равно ты: фото травм, которые протестующие получили при вчерашнем разгоне акции гранатами
Люди, пострадавшие вчера при брутальном разоне протеста на улице Орловской в Минске, показали фото своих травм от действий силовиков. 25 октября на Орловской,...
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