ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

А террорист всё равно ты: фото травм, которые протестующие получили при вчерашнем разгоне акции гранатами

26.10.2020 19:43 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: KYKY

>

Люди, пострадавшие вчера при брутальном разоне протеста на улице Орловской в Минске, показали фото своих травм от действий силовиков. 25 октября на Орловской, напомним, против демонстрантов применялись спецсредства, что не стала отрицать минская милиция. Какие — она не уточнила, но по вчерашним фото и видео напрашивается вывод, что в людей бросали светошумовые гранаты и стреляли резиновыми пулями. 

Фрилансер-видеомонтажер Никита рассказал TUT.by, что в его левую ногу вечером 25 октября попал осколок взорвавшейся светошумовой гранаты в районе Орловской. По словам парня, боли он не почувствовал и даже не сразу заметил, что с ногой что-то не так. Позже находившаяся рядом с Никитой девушка — она представилась медсестрой — помогла ему обработать рану. А оказавшись у себя дома, парень перевязал рану еще раз.

По мнению индивидуального предпринимателя Дмитрия, вчера вечером на Орловской ему в спину выстрелили резиновой пулей. Однако внешний вид раны мужчины не позволяет однозначно понять, чем она нанесена — резиновой пулей или куском взорвавшейся рядом гранаты. Дмитрий пояснил, что свою рану он обработал, чувствует себя нормально, поэтому обращаться к медикам, скорее всего, не будет.

Минчанин Александр рассказал, что вечером 25 октября прятался в квартире на улице Нововиленской, куда ворвались силовики в поисках спрятавшихся протестующих. Неизвестные в масках и с дубинками приказали всем мужчинам покинуть квартиру — и Александр был в числе первых, кто подчинился.

Он вспоминает, что, когда спускался по лестнице, силовики били его дубинками. Уже выйдя на улицу, Александр побежал за здание, но поскользнулся и упал. В этот момент кто-то из силовиков догнал его и начал избивать по голове. Из нее сразу полилось много крови — столько, что, говорит парень, силовикови испугались. В автозаке Александра привезли в Первомайское РУВД, а оттуда — в 5-ю клиническую больницу Минска. В справке из клиники указано, что у мужчины — ушибленная рана теменной области, множественные ушибы и кровоподтеки грудной клетки, верхних, нижних конечностей.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Люди, пострадавшие вчера при брутальном разоне протеста на улице Орловской в Минске, показали фото своих травм от действий силовиков. 25 октября на Орловской,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Силовики перекрыли площадь Независимости, чтобы не дать собраться участникам вечерней акции
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.10.2020
Mir24.TV Belarus
26.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика