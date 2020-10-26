А террорист всё равно ты: фото травм, которые протестующие получили при вчерашнем разгоне акции гранатами

Источник материала: KYKY

Люди, пострадавшие вчера при брутальном разоне протеста на улице Орловской в Минске, показали фото своих травм от действий силовиков. 25 октября на Орловской, напомним, против демонстрантов применялись спецсредства, что не стала отрицать минская милиция. Какие — она не уточнила, но по вчерашним фото и видео напрашивается вывод, что в людей бросали светошумовые гранаты и стреляли резиновыми пулями.

Фрилансер-видеомонтажер Никита рассказал TUT.by, что в его левую ногу вечером 25 октября попал осколок взорвавшейся светошумовой гранаты в районе Орловской. По словам парня, боли он не почувствовал и даже не сразу заметил, что с ногой что-то не так. Позже находившаяся рядом с Никитой девушка — она представилась медсестрой — помогла ему обработать рану. А оказавшись у себя дома, парень перевязал рану еще раз.

По мнению индивидуального предпринимателя Дмитрия, вчера вечером на Орловской ему в спину выстрелили резиновой пулей. Однако внешний вид раны мужчины не позволяет однозначно понять, чем она нанесена — резиновой пулей или куском взорвавшейся рядом гранаты. Дмитрий пояснил, что свою рану он обработал, чувствует себя нормально, поэтому обращаться к медикам, скорее всего, не будет.

Минчанин Александр рассказал, что вечером 25 октября прятался в квартире на улице Нововиленской, куда ворвались силовики в поисках спрятавшихся протестующих. Неизвестные в масках и с дубинками приказали всем мужчинам покинуть квартиру — и Александр был в числе первых, кто подчинился.

Он вспоминает, что, когда спускался по лестнице, силовики били его дубинками. Уже выйдя на улицу, Александр побежал за здание, но поскользнулся и упал. В этот момент кто-то из силовиков догнал его и начал избивать по голове. Из нее сразу полилось много крови — столько, что, говорит парень, силовикови испугались. В автозаке Александра привезли в Первомайское РУВД, а оттуда — в 5-ю клиническую больницу Минска. В справке из клиники указано, что у мужчины — ушибленная рана теменной области, множественные ушибы и кровоподтеки грудной клетки, верхних, нижних конечностей.