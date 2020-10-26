Спортсмены создали рабочую группу по переносу ЧМ по хоккею из Беларуси в другую страну

Источник материала: Ежедневник

После того, как срок народного ультиматума истек, спортсмены заявили о создании рабочей группы по переносу Чемпионата мира по хоккею 2021 года из Беларуси в другую страну.

Как сообщил координатор Белорусского фонда спортивной солидарности Александр Опейкин, рабочая группа создана на основании многочисленных обращений граждан Беларуси и других стран.

В группу вошли известные белорусские и иностранные спортсмены, авторитетные европейские юристы, специализирующиеся на международном спортивном праве; специалисты по коммуникациям, работавшие в ведущих российских и европейских СМИ; лидеры белорусских диаспор в более 20 странах мира, а также хоккейные и спортивные эксперты, правозащитники и общественные деятели разных стран. Полный список участников группы после проведения учредительного заседания, которое состоится в ближайшие дни.

Исходя из анализа текущей общественно-политической ситуации в Беларуси, лидеры мнений в сфере спорта совместно с представителями международной общественности осознают, что проведение Чемпионата мира по хоккею в Минске в мае 2021 года является невозможным с точки зрения обеспечения безопасности и соблюдения базовых международных норм по правам человека.

Опасения рабочей группы разделяют и зарубежные лидеры. Так, генеральный секретарь Международной федерации хоккея с шайбой Хорст Лихтнер заявил на днях: “Мы не поедем в страну, где царит хаос и революция”, при этом добавив, что “если ситуация действительно нормализуется, чемпионат в Беларуси может состояться”.

В ближайшее время рабочая группа займется активным выстраиванием коммуникация с Международной федерацией хоккея, национальными федерациями стран-участниц турнира, а также переговорами со спонсорами и партнерами хоккейного соревнования.

“Естественно, нам хотелось бы, чтобы чемпионат мира прошел в Минске, так как это сам по себе большой спортивный праздник. Тем не менее, если политический кризис в стране не разрешится в ближайшее время, чемпионат в Минске может превратиться в настоящую катастрофу. Общественные протесты во время чемпионата только усилятся, спортсмены и иностранные болельщики будут наблюдать жесткую картину насильственных действий белорусских силовиков по отношению к мирным гражданам. Начнутся массовые аресты гражданских активистов, как это уже было перед чемпионатом мира в 2014 году. Имиджу Международной федерации хоккея, а также всему хоккею как виду спорта будет нанесен серьезный урон. Мы не хотели бы этого допустить”, - заявил Александр Опейкин.