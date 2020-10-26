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Смелый рекорд: в Минске судья за два часа присудил 168 суток ареста. Только фамилия подвела

26.10.2020 20:01 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

26 октября судья Первомайского района Минска Максим Трусевич с 10:30 до 12.30 успел вынести 9 решений по административным протоколам.


Здание суда Первомайского района / spring96.org

 За два часа он наказал протестующих 168 сутками ареста!

Милиционеры оформляли на задержанных накануне участников протестного марша по два протокола: по статье 23.34 КоАП (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий), и по статье 23.4 (неповиновение законному распоряжению сотрудника ОВД). Это позволили судье назначать наказания больше 15 суток. В итоге, по информации канала волонтёров:

Бачище Е.В. — 23 суток ареста;

Кисель Д.С.  — 20 суток;

Силич А.Н. — 15 суток;

Лифанов И.В. — 20 суток;

Никитич А.Л. — 20 суток;

Теплов  С.Н. — 15 суток;

Богдан А.В. — 15 суток;

Корбут А.А. — 25 суток;

Середук Р.Н — 15 суток.

На одно заседание у Трусевича уходило в среднем 13 минут, пишет Еврорадио.
 
Теги: Минск
 
 
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26 октября судья Первомайского района Минска Максим Трусевич с 10:30 до 12.30 успел вынести 9 решений по административным протоколам.
 
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