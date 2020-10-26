Смелый рекорд: в Минске судья за два часа присудил 168 суток ареста. Только фамилия подвела





Здание суда Первомайского района / spring96.org





За два часа он наказал протестующих 168 сутками ареста!





Милиционеры оформляли на задержанных накануне участников протестного марша по два протокола: по статье 23.34 КоАП (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий), и по статье 23.4 (неповиновение законному распоряжению сотрудника ОВД). Это позволили судье назначать наказания больше 15 суток. В итоге, по информации канала волонтёров:





Бачище Е.В. — 23 суток ареста;





Кисель Д.С. — 20 суток;





Силич А.Н. — 15 суток;





Лифанов И.В. — 20 суток;





Никитич А.Л. — 20 суток;





Теплов С.Н. — 15 суток;





Богдан А.В. — 15 суток;





Корбут А.А. — 25 суток;





Середук Р.Н — 15 суток.



