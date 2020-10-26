Протестующие дошли до площади Якуба Коласа

В центре Минска продолжается акция в поддержку общенациональной забастовки. Ее участники дошли до площади Якуба Коласа, где выстроились в цепь.





Ранее произошли задержания возле «Макдональдса» у пересечения проспекта Независимости и улицы Ленина, а также на Октябрьской площади и в подземном переходе станции метро «Октябрьская» со стороны Дома офицеров.





Очевидец сообщил БелаПАН, что возле «Макдональдса» один из силовиков «советовался» с другим, указывая на парня: «Может, этого возьмем?»

На площади Независимости силовики начали убирать турникеты.