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КГБ расценил некоторые действия протестующих как акт терроризма

26.10.2020 20:13 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

МВД проводит проверку по фактам поджога покрышек в различных районах Минска, устанавливаются зачинщики беспорядков, сообщил телеканал «Беларусь 1».

КГБ расценил некоторые действия протестующих как акт терроризма

«Первый очаг возгорания был зафиксирован на улице Кальварийской. Неизвестные разбросали покрышки на проезжей части, облили их горючей жидкостью и подожгли. Сегодня утром горящая резина была обнаружена и на МКАД. В последующем в различных частях столицы: Илимская-Байкальская, Казинца-Ландера, на кольцевой в районе Лошицы. В то же время дорожная милиция нашла еще несколько схронов с покрышками, которые были подготовлены для поджога и блокировки дорог», — сообщил телеканал.

В свою очередь государственное агентство БелТА распространило заявление начальника отдела следственного управления КГБ Константина Бычека, который заявил, что «экстремистские действия протестующих можно квалифицировать как акт терроризма».

«В последние дни в Беларуси участились случаи экстремистских проявлений со стороны протестно настроенных лиц. Так, во время несанкционированной акции, состоявшейся 25 октября в Минске, радикально настроенные граждане предприняли попытку захвата здания Центрального РУВД. После пресечения сотрудниками правоохранительных органов противоправных действий агрессивно настроенные граждане направились в спальные районы города, где продолжили грубо нарушать общественный порядок, поставив под угрозу безопасность и спокойствие людей», — утверждает Бычек.

Ночью 25 октября, по его словам, в Гомеле под древком бело-красно-белого флага, обнаружена мина-ловушка, которая должна была сработать при попытке его извлечения. Были предприняты две попытки поджечь торговые киоски с использованием бутылок с зажигательной смесью.

«Утром 26 октября на различных участках железной дороги установлено пять случаев умышленного замыкания цепи, что повлекло сбои в работе программного обеспечения и привело бы к многочисленным человеческим жертвам, техногенным катастрофам, крупному материальному ущербу, если бы эти действия не были пресечены», — передает информагентство со ссылкой на Бычека.

«Эти действия спланированы и реализованы организованными преступными группами, преследующими цель дестабилизации общественно-политической ситуации в стране, устрашения населения, насильственного изменения существующего конституционного строя, — заявил Бычек. Такие действия, сопряженные с совершением взрывов, поджогов, иных деяний, создающих опасность гибели людей, причинения им телесных повреждений или наступления иных тяжких последствий, в целях оказания воздействия на принятие решений органами власти либо воспрепятствования политической или иной общественной деятельности, квалифицируются как акт терроризма».

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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МВД проводит проверку по фактам поджога покрышек в различных районах Минска, устанавливаются зачинщики беспорядков, сообщил телеканал «Беларусь 1».
 
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