Стреляли в спину, гранаты - под ноги? Какие травмы вчера получили люди в районе Орловской в Минске

Судя по видео, это в том числе были светошумовые гранаты. Начальник ГУВД Мингорисполкома Иван Кубраков в эфире телеканала «Беларусь 1» заявил, что силовики приняли «меры по пресечению противоправных действий» — спецсредства и физическую силу.









Фото: читатель TUT.BY





Минздрав в своем телеграм-аккаунте сообщил, что всего за последние сутки в учреждения здравоохранения с травмами различной степени тяжести обратились 13 человек, из них 5 были госпитализированы. Однако информации о том, что травмы были получены на акции протеста или в результате действий силовиков, нет. Тем временем в МВД сообщили о двух пострадавших милиционерах.





Людей с минно-взрывным травмами, как правило, везут в военный госпиталь. На его базе работает Республиканский центр по лечению огнестрельных ранений и минно-взрывных травм. В госпитале не ответили на вопрос TUT.BY, привозили ли им вчера пациентов с минно-взрывными травмами, перенаправив в пресс-службу Министерства обороны. Там сказали, что информации по поводу того, поступали ли такие пациенты, у них нет, и попросили направить электронное обращение.





Медики сообщают, что так как при госпитализации данные пациентов, которых привезла скорая с травмами в больницу, автоматически передаются в силовые ведомства, некоторые люди отказываются от госпитализации или вообще не обращаются в клиники.





Фрилансер-видеомонтажер Никита рассказал TUT.BY, что в его левую ногу вечером 25 октября, по его мнению, попал осколок светошумовой гранаты в районе улицы Орловской.





— В районе остановки общественного транспорта «Нововиленская» из дворов послышался взрыв.





Парень рассказывает, что в какой-то момент силовики стали бросать под ноги светошумовые гранаты.









Фото: читатель TUT.BY





— Боли я не почувствовал, просто вспышки, парень рядом стал падать, был полностью дезориентирован, я начал его поднимать, помог сделать пару шагов — все было в тумане.





Парень говорит, что не сразу заметил рану на ноге, к медикам не обращался. Рану помогла обработать незнакомая девушка, которая оказалась рядом, по стечению обстоятельств она еще была и медсестрой, а уже у себя дома перевязал рану еще раз.









Фото: читатель TUT.BY





Индивидуальный предприниматель Дмитрий рассказывает, что его ранило вчера, 25 октября, вечером в районе улицы Орловской. Он говорит, что ему выстрелили в спину резиновой пулей. Однако внешний вид раны не позволяет однозначно определить, чем она нанесена — резиновой пулей или куском взорвавшейся рядом светошумовой гранаты.





— Под ногами взрывались гранаты, было состояние полушока, когда в ушах звенеть перестало, я почувствовал, что у меня на спине что-то некомфортно. Пощупал рукой — кровь.









Фото: читатель TUT.BY





К медикам он не обращался и не планирует.





— Чувствую себя в принципе хорошо, поэтому, наверное, не буду обращаться к медикам. Рану обработал, заклеил, сейчас не болит, что будет дальше, не знаю, но синяк хороший — на полспины.





Минчанин Александр рассказывает, что был вчера в квартире на Нововиленской, где прятались люди и куда ворвались силовики. Он говорит, что они сказали парням выходить, и он был одним из первых, кто это сделал.





— Я подумал, что уже скрываться за спинами? Когда спускался вниз по лестнице (а квартира была, по наблюдениям собеседника, на втором или третьем этаже. — Прим. TUT.BY), они стояли на каждой лестнице и били меня дубинкой по телу.









Фото: читатель TUT.BY





Собеседник говорит, что уже на улице он побежал за здание, поскользнулся на траве, кто-то из силовиков нагнал и начал, по его словам, бить в голову.





— Кровь полилась сразу. Мне скрутили руки, мелкие удары по телу наносили, но в голову больше не били, они сами по ходу испугались, потому что была сильная травма головы. Меня посадили в «стакан» в автозаке. В Первомайском РУВД я стоял на коленях в спортзале, — говорит он.





Скорая забрала мужчину из РУВД в 5-ю клиническую больницу Минска . По его словам, на скорой забрали еще двух человек. В справке из клиники указано, что у мужчины — ушибленная рана теменной области, множественные ушибы и кровоподтеки грудной клетки, верхних, нижних конечностей.







