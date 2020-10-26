В Минске задержан поэт и бард Эдуард Акулин





Эдуард Акулин. Фото из социальных сетей.





spring96.org Задержание произошло как раз в день рождения знаменитого поэта Анатолия Сыса, ради увековечения памяти которого очень много делал и делает Эдуард, сообщает сайт





Искренний и самоотверженный белорус Акулин находил время между написанием стихов организовывать презентации и выступления. Его произведения общественного звучания, которые почти ежедневно появляются на странице в Фейсбуке, пропитаны верой в победу света над тьмой, правды над ложью.





За два дня до своего задержания Акулин опубликовал стихотворение "Выходи на Грюнвальдское поле!”:





Выходзь на Грунвальдскае поле!





Каб адстаяць навекі Волю,





якая нам даецца звыш, –





выходзь на Грунвальдскае поле!





– А дзе яно? – Дзе ты стаіш!





Каб больш не быць рабом ніколі,





каб дачакацца сонца з хмар, –





выходзь на Грунвальдскае поле!





– А дзе яно? – Дзе кроў ахвяр!





Каб скінуць з плеч ярмо няволі,





каб прамінулі дні нягод, –





выходзь на Грунвальдскае поле!





– А дзе яно? – Дзе ўвесь Народ!





Каб больш цябе ніхто й ніколі





не біў дубцом па галаве, –





выходзь на Грунвальдскае поле!





– А дзе яно? – Дзе Бог жыве!





Каб стацца вершнікам з Пагоні,





каб выгнаць з краю чорнагнусь, –





выходзь на Грунвальдскае поле!





– А дзе яно? – Дзе Беларусь!





Эдуард Акулин не первый поэт, которого в эти дни затронула репрессивная машина агонизирующей власти. Так, 21 октября стало известно, что после 11 часов утра поэт, член Союза белорусских писателей и Белорусского пена Дмитрий Строцев перестал выходить на связь с близкими и друзьями. 22 октября поэт Дмитрий Строцев получил 13 суток ареста. Строцев участвовал в акциях протеста против фальсификации итогов выборов и открыто писал об этом.





Действительно, громкое и колючее слово мозолит властям глаза и они затыкают рот поэтам, лишая их свободы.



