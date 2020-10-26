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Забастовки в Беларуси провалились: предприятия работают в штатном режиме
26.10.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Забастовки в Беларуси провалились. Накануне к ним призывали некоторые телеграмм-каналы и вскоре сообщили, что ряд предприятий свою работу частично приостановил. Министр промышленности Петр Пархомчик заявил: все заводы работают в штатном режиме. Корреспондент «МИР 24» Ольга Баранова подробнее.
Его рабочая смена сегодня началась, как обычно. Слесарь механосборочных работ Александр Линник не один десяток лет собирает агрегаты и узлы для минских грузовиков. Скептически относится к забастовкам.
Сейчас на линиях завода собирают технику для российской нефтегазовой компании и одного из ведомств Украины. Контракты солидные. Заказ – 260 машин. Это немалые деньги и репутация завода.
Цеха не останавливались и на заводе карьерных самосвалов в Жодине. Сейчас на конвейере «БелАЗа» собирают грузовики для России. Два десятка 55-тонных машин. Рабочие завершают доработку и готовятся к отгрузке.
Все предприятия Беларуси работают в штатном режиме. Об этом заявил министр промышленности. При этом подчеркнул, что призывы некоторых телеграмм-каналов решать все вопросы через забастовки ни к чему не приведут.
По словам министра, часть работников некоторых предприятий собиралась в обеденные и технические перерывы, чтобы обсудить ситуацию в стране. Но в целом ущерба экономике сегодняшний день не нанес.
Некоторые частные организации страны сегодня объявили выходной.
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Министр промышленности Петр Пархомчик подчеркнул, что призывы некоторых телеграмм-каналов решать все вопросы через забастовки ни к чему не приведут.
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