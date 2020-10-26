Забастовки в Беларуси провалились: предприятия работают в штатном режиме

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Забастовки в Беларуси провалились. Накануне к ним призывали некоторые телеграмм-каналы и вскоре сообщили, что ряд предприятий свою работу частично приостановил. Министр промышленности Петр Пархомчик заявил: все заводы работают в штатном режиме. Корреспондент «МИР 24» Ольга Баранова подробнее.

Его рабочая смена сегодня началась, как обычно. Слесарь механосборочных работ Александр Линник не один десяток лет собирает агрегаты и узлы для минских грузовиков. Скептически относится к забастовкам.

«Это очень большая глупость. Остановить производство, конечно, можно, но потом восстановить очень тяжело. Я сам это знаю и по 90-м годам, мы это все проходили», – сказал Александр Линник.

Сейчас на линиях завода собирают технику для российской нефтегазовой компании и одного из ведомств Украины. Контракты солидные. Заказ – 260 машин. Это немалые деньги и репутация завода.

«Люди устали от забастовок, от каких-то демаршей, от перекрывания дорог. Они накаляются уже немножко в другую сторону. Люди работают. Они хотят работать, они хотят зарабатывать, хотят получать заработную плату вовремя», – отметил заместитель директора Минского автомобильного завода Алексей Ламекин.

Цеха не останавливались и на заводе карьерных самосвалов в Жодине. Сейчас на конвейере «БелАЗа» собирают грузовики для России. Два десятка 55-тонных машин. Рабочие завершают доработку и готовятся к отгрузке.

«Весь персонал на своих рабочих местах. Поставленные суточные задания выполняются в полном объеме. У нас есть полное понимание с нашим партнером. Мы как наниматель обеспечиваем все свои обязательства», – сказал генеральный директор предприятия Сергей Никифорович.

Все предприятия Беларуси работают в штатном режиме. Об этом заявил министр промышленности. При этом подчеркнул, что призывы некоторых телеграмм-каналов решать все вопросы через забастовки ни к чему не приведут.

«Сегодня каждый работающий дорожит своим рабочим местом. Большинство людей проработали не один десяток лет на своих предприятиях. И такие ультимативные действия не приводят к добру. Руководители предприятий отработали все эти режимы, усилив пропускные режимы. И день прошел как обычно», – отметил Петр Пархомчик.

По словам министра, часть работников некоторых предприятий собиралась в обеденные и технические перерывы, чтобы обсудить ситуацию в стране. Но в целом ущерба экономике сегодняшний день не нанес.

Некоторые частные организации страны сегодня объявили выходной.