Вечер в городе: силовики оцепили площадь Независимости, начались задержания

Источник материала: Onliner Сегодня с самого утра в Минске проходят акции протеста, связанные с окончанием «народного ультиматума». К вечеру в центр города стягиваются силовики, а площадь Независимости перекрыта ими по периметру. Рассказываем, что происходит в вечернем Минске в понедельник.

Наш журналист передает, что площадь Независимости по периметру оцеплена силовиками. В то же время небольшие группы людей объединились в колонну и идут в сторону Октябрьской площади, им сигналят проезжающие машины.

Наш журналист сообщает, что на перекрестке Независимости и Ленина начались задержания: силовики стали хватать людей.

























Читатели сообщают, что проспект Независимости перекрыт в районе площади Победы в сторону Октябрьской.





Несколько десятков человек собрались напротив площади Независимости и скандировали «Жыве Беларусь!».

Тем временем ГУМ закрыли — внезапно появилось объявление о том, что магазин работает до 18:00 «по техническим причинам». Женщина недовольна таким действием, так как, по ее словам, ехала в ГУМ издалека, спорит с охраной.

Наш журналист сообщает, что возле станции метро «Малиновка» выстроилась цепочка солидарности, в которой стоят десятки человек. К ним на микроавтобусе периодически подъезжают силовики и пытаются схватить протестующих.





Читатели сообщают, что перекрыт проезд к центру с Городского Вала. Машины разворачивают. Также сообщается о перекрытии движения в центр города по мосту между улицей Московской и проспектом Независимости.

Люди гуляют по проспекту Независимости небольшими группками.

Читатели прислали нам видео акции в универсаме «Рига». Там люди пели хором в торговом зале. Вот как это выглядело.

А это фото опубликовал на своем канале блогер Антон Мотолько. Так выглядит проспект Независимости в районе цирка.





Сообщается о задержаниях на Октябрьской площади. Возле универсама «Центральный» выстроилась цепочка спецтехники. Из микроавтобусов вышли силовики и подошли к девушкам, которые кричали что-то в их адрес. Начался разговор.

В Лошице десятки людей тоже выстроились в цепочку солидарности.





А вот так задерживали людей в районе Октябрьской площади. Это видео прислал наш читатель: людей выводят из подземного перехода.

А это задержания возле «Центрального».

Также сообщается о разгоне в районе площади Якуба Коласа. Сейчас возле площади много спецтехники, периодически силовики разгоняют людей.

Возле филармонии высадились силовики и начали задерживать людей, которые стояли в цепочке солидарности. Люди вернулись в цепочку, когда силовики уехали.





















Читатели также сообщают, что на проспекте Дзержинского неизвестные стреляют из пейнтбольных ружей по людям, которые стоят в цепочках солидарности.

На станции метро «Октябрьская» произошла потасовка между пассажирами и силовиком - вот так это выглядело.

Также читатели сообщают о жестких задержаниях в районе станции метро «Пушкинская».

Минский метрополитен сообщил о закрытии станции «Площадь Якуба Коласа».

«26.10.2020 в 20.21, в целях обеспечения безопасности пассажиров, на вход и выход закрыта станция Площадь Якуба Коласа. Поезда следуют без остановки на данной станции. Метрополитен приносит извинения за временные неудобства», - сказано в сообщении.

Тем временем, на площади Якуба Коласа периодически происходят разгоны протестующих. Когда силовики уезжают, люди снова выходят к проезжей части и пытаются блокировать движение.

Еще одно видео с проспекта Независимости. Человек в форме сотрудника ГАИ гонится за бегущим.