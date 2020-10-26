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«Друзья, заводчане, мы с вами, мы вместе, мы рядом». Мы, учителя, с народом!
Источник материала: Партизан
Учителя гимназии № 50 Минска записали видеообращение. Они говорят, что очень любят Беларусь и что против лжи в СМИ, преследований за инакомыслие.
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Учителя гимназии № 50 Минска записали видеообращение. Они говорят, что очень любят Беларусь и что против лжи в СМИ, преследований за инакомыслие.
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