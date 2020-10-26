Комментаторы с народом! Владислав Татур о сутках в ЦИП на Окрестина

Экс-комментатор «Беларусь 5» Владислав Татур, который провел 6 суток в ЦИП на Окрестина, в интервью каналу «ЧестнОК» рассказал, о своем наказании.

– Неправильно говорить про 6 суток, когда многие получают сейчас по 15. Мне даже как-то неловко. Но даже лишение свободы на час это большое наказание.

- В трех словах опиши то, что ты видел на Окрестина.

– Ожидание суда. Очень тускло. Юмор, который выручает.