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Комментаторы с народом! Владислав Татур о сутках в ЦИП на Окрестина

26.10.2020 21:23 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

«Неправильно говорить про мои 6 суток, когда многие получают сейчас по 15. Мне даже как-то неловко»

Комментаторы с народом! Владислав Татур о сутках в ЦИП на Окрестина
фото: Прессбол

Экс-комментатор «Беларусь 5» Владислав Татур, который провел 6 суток в ЦИП на Окрестина, в интервью каналу «ЧестнОК» рассказал, о своем наказании.

 

– Неправильно говорить про 6 суток, когда многие получают сейчас по 15. Мне даже как-то неловко. Но даже лишение свободы на час это большое наказание.

 

- В трех словах опиши то, что ты видел на Окрестина.

 

– Ожидание суда. Очень тускло. Юмор, который выручает.

 

После того как вышел мне позвонили многие люди из мира спорта. Одним из первых позвонил Олег Кубарев, предложил зайти в гости, покушать, – рассказал Татур.

 

 
 
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«Неправильно говорить про мои 6 суток, когда многие получают сейчас по 15. Мне даже как-то неловко»
 
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