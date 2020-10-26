Как изменился «индекс фамильного серебра» за последнюю пятилетку

Но 2020 год может стать последним в положительной динамике.

Кто включен в «индекс фамильного серебра»

Для «индекса фамильного серебра» мы аккумулировали данные по чистой прибыли 10 крупнейших промышленных предприятий страны за 2015−2019 годы.

К «фамильному серебру» отнесены два нефтеперерабатывающих завода (Мозырский НПЗ и «Нафтан»), два химических комплекса («Беларуськалий» и « Гродно Азот»), представители автопрома (БЕЛАЗ и МАЗ), сельскохозяйственного машиностроения (МТЗ и «Гомсельмаш»), а также БМЗ и «Белшина».

Как менялся «индекс фамильного серебра»

В 2015 году при совокупной годовой выручке 10,6 млрд евро чистая прибыль этой группы предприятий составила 480 млн евро. Наибольший вклад в индекс обеспечили «Беларуськалий» (почти 640 млн евро) и Мозырский НПЗ (около 200 млн евро). Показатель «Беларуськалия» за этот последний год, в котором он работал еще в составе совместного трейдерского бизнеса с «Уралкалием», так и остается лучшим за пятилетку.





БМЗ, МТЗ, МАЗ и «Гомсельмаш», наоборот, минусовали. Причем особенно постарались гомельчане, закончив год с «минус» почти 110 млн евро.





Падение рубля и в целом депрессивная обстановка, в которой в 2016 году оказалась экономика и промышленность страны, не могли не отразиться на «индексе фамильного серебра». По итогам 2016 года он просел почти на 80% и составил менее 100 млн евро. Это худший показатель за пятилетку. Выручка топ-10 сократилась более чем на 2 млрд евро. Это тоже худший показатель за этот период.





Прибыль «Беларуськалия» упала в шесть раз (до около 100 млн евро), Мозырского НПЗ — более чем в 2,5 раза (до 75 млн евро). Из убытков вышли МТЗ и «Гомсельмаш», но их в этой группе заменили «Гродно Азот» и «Белшина».





2017-й стал первым годом стабилизации. Совокупная выручка десяти крупнейших предприятий в нем даже превысила показатель 2015 года, а индекс почти достиг уровня двухгодичной давности.





В основном положительная динамика по прибыльности была обусловлена успехами «Беларуськалия», годовая прибыль которого превысила 400 млн евро. С этого года начинает наращивать прибыль БЕЛАЗ (около 100 млн евро). Перечень убыточных «фишек» национальной экономики ограничивается МАЗом и «Белшиной», хотя у последней убытки превышают 125 млн евро.





Некоторый откат по итогам 2018 года обусловлен проблемам на Мозырском НПЗ (прибыль на нем с 67 млн евро падает до 1,7 млн евро — в 37 раз) и потерями «Беларуськалия» (340 млн евро). Продолжается рост на БЕЛАЗе (136 млн евро), и выходит на свой лучший уровень по прибыльности за пятилетку «Гродно Азот» (73 млн евро). Убытки фиксируются на четырех предприятиях — БМЗ, МАЗе, «Белшине» и «Гомсельмаше».





Прошлый год — самый успешный за пятилетку. «Индекс фамильного серебра» составил свыше 622 млн евро, увеличившись на 48% — к 2018 году и на 30% — к 2015 году. Выручка тоже рекордная — около 13,3 млрд евро.





Успех обусловлен восстановлением Мозырского НПЗ (125 млн евро) и «Беларуськалия» (400 млн евро), в целом сохраняющейся положительной динамикой на БЕЛАЗе (113 млн евро) и лучшим годом в пятилетку для МТЗ (42 млн евро). В убытках по итогам прошлого года находились БМЗ (минус 65 млн евро), «Белшина» и «Гомсельмаш».

Что в текущем году

Данные за полугодие обнародовали только два участникам индекса — МТЗ и БМЗ.

МТЗ получил убыток в 53,6 млн рублей, хотя в аналогичном периоде 2018 года был прибылен (34,9 млн рублей).





БМЗ пока был прибылен, но цифра прибыли незначительна — 33 тыс. рублей. По итогам первого полугодия 2018 года чистая прибыль холдинга составляла 15 тыс. рублей.



