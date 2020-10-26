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Неизвестные расстреляли из пейнтбольных ружей цепь солидарности на проспекте Дзержинского

26.10.2020 21:27 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В Telegram-канале Антона Мотолько появились фотографии людей с пятнами краски от пейнтбольных зарядов. По словам очевидцев, неизвестные на сером авто расстреливали из пейнтбольных ружей людей, которые вышли в цепочки солидарности в Малиновке и Грушевке.

 Под «обстрел» краской попали не только участники цепочки солидарности, но и просто прохожие.

Неизвестные расстреляли из пейнтбольных ружей цепь солидарности на проспекте Дзержинского

— Попал на Дзержинского под «обстрел», гуляли с ребенком, — цитирует подписчика блогер и публикует фотографии пятен от краски. Еще одна подписчица говорит, что из авто специально стреляли по ногам.

Неизвестные расстреляли из пейнтбольных ружей цепь солидарности на проспекте Дзержинского
Неизвестные расстреляли из пейнтбольных ружей цепь солидарности на проспекте Дзержинского

Кто были эти люди, неизвестно. Минчане утверждают, что стрелявшие передвигались на сером Geely.

Неизвестные расстреляли из пейнтбольных ружей цепь солидарности на проспекте Дзержинского

Если вы были очевидцем этих событий или в вас попали краской, пишите в чат-бот Onliner.

 
 
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В Telegram-канале Антона Мотолько появились фотографии людей с пятнами краски от пейнтбольных зарядов. По словам очевидцев, неизвестные на сером авто расстреливали из...
 
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