Неизвестные расстреляли из пейнтбольных ружей цепь солидарности на проспекте Дзержинского

Источник материала: Onliner

В Telegram-канале Антона Мотолько появились фотографии людей с пятнами краски от пейнтбольных зарядов. По словам очевидцев, неизвестные на сером авто расстреливали из пейнтбольных ружей людей, которые вышли в цепочки солидарности в Малиновке и Грушевке.

Под «обстрел» краской попали не только участники цепочки солидарности, но и просто прохожие.





— Попал на Дзержинского под «обстрел», гуляли с ребенком, — цитирует подписчика блогер и публикует фотографии пятен от краски. Еще одна подписчица говорит, что из авто специально стреляли по ногам.









Кто были эти люди, неизвестно. Минчане утверждают, что стрелявшие передвигались на сером Geely.





Если вы были очевидцем этих событий или в вас попали краской, пишите в чат-бот Onliner .